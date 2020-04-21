बीते सालों से दोगुना हुई रबी फसल की पैदावार, रिपोर्ट जल्द होगी जमा

- कटाई फसल के प्रयोग के आधार पर जिले में प्रति हेक्टेयर औसतन 22 क्विंटल गेहूं, 10 क्विंटल चना व 12 क्विंटल मसूर की पैदावार सागर(नवदुनिया प्रतिनिधि)। मिट्टी में पर्याप्त नमी और ठंडक कृषि क्षेत्र के लिए लाभकारी साबित हुई है। मौसम की अनुकूलता के कारण बीते सालों की तुलना में अच्छी पैदावार भी हुई है। जिले में फसलों की औसत पैदावार के आंकड़े दोगुने हुए हैं।

कृषि अधिकारियों का कहना है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार दोगुना उत्पादन हुआ है, यदि जिले के कुछ हिस्से में ओले न पड़े होते तो पैदावार का औसत 3 गुना तक जा सकता था। हालांकि अब तक एसएडीईओ ने पैदावार की रिपोर्ट विभाग में जमा नहीं की है। अधिकारी बताते हैं कि इस बार ऑनलाइन एप के माध्यम से अलग-अलग रकबों की जानकारी उधााधिकारियों को सीधे ही पहुंच गई। जिले के आंकड़ों को लेकर जिले की अलग-अलग ब्लॉकों के कृषि अधिकारी पैदावार की जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं।

वरिष्ठ कृषि अधिकारी बताते है कि जिले में बीते सालों की तुलना में पैदावार दोगुनी हुई है। कटाई फसल के प्रयोग के डाटा के अनुसार बीते साल जिले में प्रति हेक्टेयर गेहूं की औसतन पैदावार 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी, जो इस वर्ष 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई है। ऐसे ही चना की पैदावार 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर व मसूर 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंची है। जिले में रबी फसल की औसत पैदावर प्रति हेक्टेयर फसल, वर्तमान औसत पैदावार, बीते साल की पैदावार -गेहूं, 22 क्विंटल, 12 क्विंटल -चना, 10 क्विंटल, 6 क्विंटल -मसूर, 12 क्विंटल, 7 क्विंटल अच्छा उत्पादन हुआ कई सालों बाद मौसम की अनुकूलता से फसलों की अच्छी पैदावार हुई है। जिले में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। जिसका सर्वे कलेक्टर के आदेश से हो चुका है। फसल कटाई के प्रयोग भी सभी स्थानों पर हो गए हैं। एसएडीईओ ऑनलाइन प्रयोग के आधार पर 3 दिन में पैदावार की जानकारी सम्मिट करेंगे। शुरुआती आकलन में रबी की पैदावार जिले में औसतन दोगुनी रही है।