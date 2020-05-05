टोमेटो कैचअप प्लांट लग जाता को किसानों को ओने-पौने दामों पर नहीं बेचना पड़ते टमाटर

लीड- पेज 3 कैचअप प्लांट- 10 साल पहले की योजना पर नहीं हो हुआ अमल, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के क्षेत्र में प्रस्तावित था बसंत सेन, सागर सागर जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की कमी किसानों को अखरने लगी है। यही वजह है कि टमाटर जैसी फसल की बंपर आवक होने के बाद भी किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। इस साल लॉकडाउन ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। टमाटर सहित अन्य सब्जी जिले से परिवहन नहीं होने से किसानों की फसलें दूसरे जिलों में विक्रय करने नहीं ले जा पा रहे है। इस सीजन में किसानों को टोमेटो कैचअप प्लांट याद आने लगा है।

10 साल पहले रहली विधानसभा क्षेत्र के चनौआ में टोमेटो कैचअप प्लांट लगाने की शुरुआत की गई थी। यह पहल भाजपा के वरिष्ठ विधायक एवं पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने की थी। क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र रहली के चनौआ, शाहपुर और चितौरा, केसली और जैसीनगर क्षेत्र में टमाटर की अच्छी पैदावार होती है। सब्जी उत्पादक किसान दो सीजन में टमाटर की फसल लेते है। किसानों को मौके पर ही टमाटर की फसल का वाजिब दाम दिलाने के लिए चनौआ में टोमेटो कैचअप प्लांट लगाने की पहल की गई थी। एमपी एग्रो लिमिटेड कंपनी ने यूनिट लगाने के लिए प्रोजेक्ट भी तैयार किया था। थ्री-पी यानि पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप मोड पर यूनिट लगाई जानी थी, लेकिन क्षेत्र के उद्यमी और किसानों ने रूचि नहीं दिखाई, जिससे कैचअप प्लांट लगाने का मामला ठंडे बस्ते में चला गया।

4700 हेक्टेयेर रकबे में होती है टमाटर की खेती जिले में टमाटर की फसल का रकबा 4 हजार 700 हेक्टेयर है। उद्यानिकी विभाग के मुताबिक जिले में एक हेक्टेयर में 125 क्विंटल टमाटर की फसल की पैदावार होती है। इस मान से जिले में हर साल 11 लाख 75 हजार क्विंटल की फसल की पैदावार होती है, जिले में टमाटर की साल में दो बार फसल लेने वाले किसानों की संख्या 12 हजार है। किसान शकर प्रसून बीज का उपयोग करते हैं। इस बीज की प्रति हेक्टयेर पैदावार 250 क्विंटल है। विभाग ने किसानों को फसल के परिवहन के लिए इस बार क्रेट भी उपलब्ध कराए है। वहीं हाईब्रिड बीज से यह पैदावार प्रति हेक्टेयर 400 क्विंटल है। टोमेटो कैचअप की छोटी यूनिट पांच से सात लाख रुपये में आसानी से लग जाती है। उद्यानिकी विभाग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है सागर जिले में होने वाला टमाटर सॉस तैयार करने के लिए पूरी तरह उपयुुक्त है, क्योंकि इसका छिलका पतला और गूदा अच्छा रहता है। टिकीटोरिया में यूनिट प्रस्तावित, युवाओं को रोजगार मिलेगा टोमेटो कैचअप प्लांट लगने से इसके स्पोटिंग यूनिट लगने से क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेगें। जैसे बॉटलिंग प्लांट, बॉक्स और पैकेजिंग यूनिट। टमाटर का सॉस बनाने के साथ पेस्ट भी बनाया जाता है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट टिकीटोरिया मंदिर के नीचे की खाली पड़ी जमीन में लगना प्रस्तावित है। दो साल पहले केंद्रीय औद्योगिक विकास निगम ने 50 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। इस जमीन पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट और उद्यानिकी महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है, यूनिट में टोमेटो केचअप, गन्ने का रस, आम का पना और अन्य शीतल पेय तैयार किए जाएंगे।