सागर जिले में दुर्घटना में मुरैना के 4 जवानों की मौत, बालाघाट से ड्यूटी कर से लौट रहे थे

नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बांदरी मालथौन के बीच दुर्घटना में मुरैना बीडीएस के चार जवानों की मौत हो गई और एक जवान घायल है। जानकारी के मुताबिक सभी जवाना बालाघाट से ड्यूटी कर लौट रहे थे। हादसा सुबह चार बजे के करीब हुआ। एक घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है।
हादसे में मृत जवानों के नाम प्रधुमन दीक्षित मुरैना, अमन कौरव मुरैना, ड्राइवर परमलाल तोमर मुरैना और डाँग मास्टर विनोद शर्मा निवासी भिंड है। घायल जवान का नाम आरक्षक राजीव चौहन निवासी मुरैना है, जिनका बंसल अस्पताल में इलाज चल रहा है। वही डॉग सही सलामत है।
जानकारी के मुताबिक ये बम एंड डॉग स्क्वॉड की टीम है, जो बालाघाट से सुरक्षा जांच के लिए तैनात थी। ड्यूटी के बाद ये वापस लौट रहे थे। इसी दौरान वाहन की ट्रक से आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और इसमें सवार चार जवानों की मौके पर ही मौत हो गई।