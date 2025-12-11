जन्मदिन की पार्टी में हंगामा: सागर में लड़कियों से बदसलूकी और मारपीट, एससी-एसटी एक्ट में FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। नरयावली थाना क्षेत्र में संचालित एक होटल में देर रात जन्मदिन पार्टी के दौरान आई तीन युवतियों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है, जिसमें युवतियों को चोटें आई हैं। युवतियों से मारपीट और जातिगत अपमानित करने के बाद पुलिस ने आरोपितों पर एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

क्या है मामला जानकारी के अनुसार रविवार की शाम सुधीर उर्फ जानू यादव निवासी मारा बीना, नरयावली ने मकरोनिया क्षेत्र में रहने वाली तीन युवतियों को अपना जन्मदिन मनाने के लिए एक होटल बुलाया था। मिन्टू उर्फ वैभव यादव की गाड़ी से तीनों युवतियां सागर से नरयावली पहुंचीं। पार्टी के दौरान रात करीब 11.45 बजे सुधीर यादव होटल के नीचे किसी व्यक्ति से विवाद करने लगा।