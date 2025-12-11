मेरी खबरें
    जन्मदिन की पार्टी में हंगामा: सागर में लड़कियों से बदसलूकी और मारपीट, एससी-एसटी एक्ट में FIR दर्ज

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 10:31:31 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 10:31:31 AM (IST)
    लड़कियों से मारपीट(सांकेतिक फोटो)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। नरयावली थाना क्षेत्र में संचालित एक होटल में देर रात जन्मदिन पार्टी के दौरान आई तीन युवतियों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है, जिसमें युवतियों को चोटें आई हैं। युवतियों से मारपीट और जातिगत अपमानित करने के बाद पुलिस ने आरोपितों पर एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

    क्या है मामला

    जानकारी के अनुसार रविवार की शाम सुधीर उर्फ जानू यादव निवासी मारा बीना, नरयावली ने मकरोनिया क्षेत्र में रहने वाली तीन युवतियों को अपना जन्मदिन मनाने के लिए एक होटल बुलाया था। मिन्टू उर्फ वैभव यादव की गाड़ी से तीनों युवतियां सागर से नरयावली पहुंचीं। पार्टी के दौरान रात करीब 11.45 बजे सुधीर यादव होटल के नीचे किसी व्यक्ति से विवाद करने लगा।


    एक युवती ने उन्हें रोका तो सुधीर भड़क गया। इसके बाद उसने युवती को जातिसूचक गालियां दीं, थप्पड़-मुक्के मारे, लाठी से पीटा और कपड़े उतारने की कोशिश की। बीच-बचाव करने आई दूसरी युवतियों को भी सुधीर और मिन्टू ने मुक्के मारे, जिससे उनके मुंह, दाहिनी आंख के पास, गर्दन, हाथ, सीना और सिर पर चोटें आईं। आरोपितों ने युवतियों को जान से मारने की धमकी भी दी।

    आरोपितों की तलाश

    मौके पर पहुंचे शिवा ठाकुर और हर्षित विश्वकर्मा ने बीच-बचाव किया और तीनों युवतियों को आरोपितों से बचाकर सुरक्षित थाने पहुंचाया। लड़कियों की शिकायत पर मोतीनगर थाने में आरोपितों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना के लिए थाना नरयावली भेज दिया गया है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।

