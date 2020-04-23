मेरी खबरें
    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Nai Dunia News Network
    Publish Date: Thu, 23 Apr 2020 04:22:25 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Apr 2020 04:22:25 AM (IST)
    राशन और सब्जी-पूड़ी बांटी

    सागर। शहर में टोटल लाकडाऊन के चलते कांग्रेस सेवादल का सहयोग अभियान जारी है। बुधवार को 27वें दिन भगतसिंह, वल्लभनगर, रविशंकरवार्ड, मोहननगर वार्ड में गरीब, मजदूर, लाचार और फेरी लगाने वाले 30 परिवारों को राशन और पूड़ी सब्जी के पैकेट बांटे। राशन सामग्री कांग्रेस नेता नेवी जैन द्वारा दी गई। राशन सामग्री और पूड़ी-सब्जी के पैकेट सेवादल अध्यक्ष सिंटू कटारे, ब्लॉक अध्यक्ष नितिन पचौरी, जयदीप यादव, राहुल व्यास, श्रीकांत पटैल, रिम्पी गर्ग, प्रवीण यादव, अंकुर यादव, मोन्टी साहू आदि ने बांटे।


