    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Nai Dunia News Network
    Publish Date: Sat, 18 Apr 2020 11:25:29 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Apr 2020 11:25:29 AM (IST)
    ले के अंदर से लें स्वाब सैंपल, प्रोफार्मा को पूरा व सही-सही भरें

    कार्यशालाः बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में संभाग के सभी सीएमएचओ, एमओ और लैब टेक्नीशयन्स को सैंपल लेने प्रशिक्षण दिलाया।

    सागर (नवदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना संदिग्ध मरीजों की जांच और उसके सैंपल लेने की अहम कड़ी आप लोग हैं। इसमें यह ध्यान रखना होगा कि जो सैंपल ले रहे हैं, वह सधे हाथों से सही जगह से लिया जाए। यदि थ्रॉट यानि कंठ से स्वाब का सैंपल नहीं लिया जाएगा तो वह रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही उतना ही महत्वपूर्ण है कि सैंपल के साथ मरीज की जानकारी के लिए जो निर्धारित प्रपत्र दिया जा रहा है, उसमें सही-सही जानकारी भरी जाए। कोई भी कॉलम छोड़ा न जाए। इसमें मरीज का मोबाइल नंबर यदि नहीं है तो संबंधित के परिजन या डॉक्टर का मोबाइल नंबर भी भरा जाए। यह बात बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. जीएस पटेल ने कही। यहां शुक्रवार को संभाग के सभी छह सीएमएचओ, मेडिकल आफिसर्स और लैब टेक्नीशियन को प्रशिक्षण दिया गया है।

    कोरोना संदिग्ध और पॉजीटिव मरीजों की जांच के लिए थ्रॉट के स्वाब का सैंपल लेने में चूक और अधूरी जानकारी के अभाव में सैंपल रिजेक्ट होने की समस्या सामने आ रही है। इसको गंभीरता से लेते हुए बीएमसी ने शुक्रवार को संभाग के सभी छह जिलों जिनमें सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों के सीएमएचओ, मेडिकल ऑफिसर्स और लैब टेक्निशन्स को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया है। बीएमसी के सेंट्रल लाइब्रेरी हॉल में सुबह से आयोजित प्रशिक्षण में डीन सहित माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सुमित रावत, ऑप्थेलमोलॉजी विभाग के एचओडी डॉ. प्रवीण खरे, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. रीमा गोस्वामी, पल्मोनरी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. तह्ला साद सहित पीएसएम विभाग के डॉक्टरों ने संबंधित विषय में विस्तार से जानकारी दी है। इस दौरान विशेषज्ञों ने मरीज की स्क्रीनिंग से लेकर उसके सैंपल लेने तक की जानकारी, जिनमें सैंपल कैसे लेना है, कहां से लेना है, सैंपल लेकर किस तरह पैक करना है और ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा इस बारे में बताया। इससे पहले डब्ल्यूएचओ व केंद्र सरकार ने सैंपल व मरीज की जानकारी के लिए जो निर्धारित प्रोफार्मा दिया है, उसे किस तरह भरना है, किस कॉलम में कौन सी जानकारी कैसे भरना है, जैसे बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी। सभी को यह भी बताया गया कि अभी कई जगह के सैंपल एम्स भोपाल और सागर के बीएमसी की लैब में रिजेक्ट हुए हैं। कुछ सैंपल तो थ्रॉट यानि कंठ के स्वाब के ही नहीं थे। इसलिए वे रिजेक्ट हो गए हैं। इस तरह सैंपल लेने में बहुत ध्यान रखना है।


    मरीज से कैसे दूरी बनाए, ताकि संक्रमण से सुरक्षित रहें

    माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर एवं वायरोलॉजी लैब के प्रभारी डॉ. सुमित रावत ने सैंपल लेने और इलाज के दौरान कोरोना संदिग्ध और संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क के दौरान खुद को संक्रमण से कैसे बचाएं इसकी जानकारी दी। इसमें उन्होंने पीपीई किट पहनकर बताया। यह भी बताया कि पीपीई किट पहनने का तरीका क्या है, किट को पहनने के बाद किसी अन्य चीज को नहीं छूना है। भले ही अपना खुद का मोबाइल ही क्यों न हो। सैंपल लेने के बाद पीपीई किट व अन्य सामग्री को कैसे उतरना है, कैसे उसे डिस्पोज किया जाए। जहां पर सैंपल लेते हैं, वहां पर कैसे सैनिटाइज करना है।

    संभाग के मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण दिलाया है

    कोरोना संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेने की प्रक्रिया और इस दौरान कैसे जानकारी देनी है, कैसे सैंपल पैक होगा और कैसे खुद को संक्रमण से बचाना है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कैसे यूनिवर्सल प्रोटोकॉल का पालन किया जाना है, इसे लेकर संभाग के सभी जिलों से आए अधिकारियों व

    चिकित्सकीय स्टाफ को प्रशिक्षण दिलाया गया है।

    - डॉ. जीएस पटेल, डीन, बीएमसी सागर

    -----------------

    फोटो- 1704 एसए- 10 सागर। बीएमसी में आयोजित कार्यशाला में जानकारी देते डीन डॉ. जीएस पटेल।

    फोटो- 1704 एसए- 11 सागर। कार्यशाला में मौजूद डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ को सैंपल लेने की जानकारी देते विशेषज्ञ।

