(नोट- श्री ओम जी द्वि

    कार्टून कैप्शन... कोरोना के खिलाफ जंग में सभी शामिल हैं। बच्चे तो कार्टून के जरिए लोगों को जागरूक कर ही रहे हैं, स्कूल के शिक्षक भी इस रचनात्मक अभियान में जुटे हुए हैं। खुशी किंडर गार्डन की प्राचार्य अंशिता वर्मा ने बच्चों को इस तरह दी घर के अंदर रहने की सलाह। फोटो- 1604एसए 09

    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Nai Dunia News Network
    Publish Date: Fri, 17 Apr 2020 04:19:18 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Apr 2020 04:19:18 AM (IST)
    कार्टून कैप्शन...

    कोरोना के खिलाफ जंग में सभी शामिल हैं। बच्चे तो कार्टून के जरिए लोगों को जागरूक कर ही रहे हैं, स्कूल के शिक्षक भी इस रचनात्मक अभियान में जुटे हुए हैं। खुशी किंडर गार्डन की प्राचार्य अंशिता वर्मा ने बच्चों को इस तरह दी घर के अंदर रहने की सलाह।

