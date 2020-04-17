(नोट- श्री ओम जी द्वि

कार्टून कैप्शन...

कोरोना के खिलाफ जंग में सभी शामिल हैं। बच्चे तो कार्टून के जरिए लोगों को जागरूक कर ही रहे हैं, स्कूल के शिक्षक भी इस रचनात्मक अभियान में जुटे हुए हैं। खुशी किंडर गार्डन की प्राचार्य अंशिता वर्मा ने बच्चों को इस तरह दी घर के अंदर रहने की सलाह।

