सर्दी-खांसी की दवा लेने वालों का नंबर व पता नहीं लिखने पर मेडिकल का लायसेंस निलंबित

- कंटेनमेंट एरिया में स्थित मेडिकल स्टोर में नहीं हो रहा था आदेश का पालन
सागर(नवदुनिया प्रतिनिधि)।
सर्दी, खांसी, जुकाम के मरीजों को दवा बेचने से पहले उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर एकत्रित करने में लापरवाही बरतने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने शनीचरी टौरी स्थित एक मेडिकल स्टोर का लायसेंस निलंबित कर दिया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय महामारी कोरोना वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने एवं बचाव के लिए कलेक्टर ने निर्देश दिए थे कि जिले के मेडिकल स्टोरों पर सर्दी, खांसी, जुकाम, ज्वर, फेफड़ों के गंभीर संक्रमण जैसे कोरोना संक्रमण के लक्षणों के मिलते जुलते उपचार की दवाइयों लेने वाले यदि चिकित्सकों के या बिना किसी चिकित्सक के परचे के आते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के नाम, पता व मोबाइल नंबर एक रजिस्टर में अंकित किए जाएं। इसके अलावा प्रतिदिन यह जानकारी जिला स्तरीय कोरोना कंट्रोल रूम स्मार्ट सिटी कलेक्ट्रोरेट परिसर सागर के वॉटसएप नंबर 7582242802 पर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए थे, लेकिन नामदेव मेडिकल स्टोर के संचालक द्वारा ऐसा नहीं किया गया।
जांच में रिकॉर्ड नहीं मिलने पर की कार्रवाईः
21 अप्रैल को औषधि निरीक्षक ने कंटेनमेंट एरिया में स्थित इस मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान आदेश का पालन होते नहीं पाया गया। औषधि निरीक्षक ने शनीचरी टौरी स्थित नंदकिशोर होटल के पास संचालित रामचरण नामदेव प्रोपराइटर मैसर्स नामदेव मेडिकल स्टोर के संबंध में जांच प्रतिवेदन सीएमएचओ के साथ ही खाद्य एवं औषधि प्रशासन को भेजा। इसके बाद सीएमएचओ ने पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 का उल्लघंन करने पर इस मेडिकल स्टोर का ड्रग लायसेंस निरस्त कर दिया है।