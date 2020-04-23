सागर-टीकमगढ़-पन्नाा की 80 जांच निगेटिव, कंटेनमेंट के संदिग्धों पर विशेष नजर

सागर (नवदुनिया प्रतिनिधि)।
कोरोना संक्रमण की जांच को लेकर बीते चार दिन से चल रही किट की समस्या बुधवार को काफी हद तक कम हो गई है। भोपाल से विशेष वाहन भेजकर आरटीपीसीआर मशीन में उपयोग होने वाली जांच किट बीएमसी को उपलब्ध हो गई है। इसके आने के बाद देर शाम तक 100 संदिग्धों के सैंपल जांच में लगा दिए गए थे। इधर बीते रोज से रात करीब 2 बजे तक लगे सारे सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसमें 48 के आसपास सागर के सैंपल तथा बाकी के टीकमगढ़ व पन्नाा के सैंपल शामिल थे।
भोपाल से जांच किट मिलने के बाद बीएमसी स्टाफ ने बुधवार शाम से कोरोना संदिग्ध और आइसोलेशन में भर्ती मरीजों की जांच प्रारंभ कर दी है। इसमें सागर के 22 सैंपल सहित संभाग भर के जिलों से आए 100 से अधिक सैंपल की टेस्ट पर लगे हैं। इनकी जांच रिपोर्ट रात 12 से 1 बजे के बीच में आने की संभावना है। बीते रोज लगे सैंपलों में 48 के आसपास जांच रिपोर्ट निगेटिव आई थीं। बीते चार दिन से लगातार बीएमसी से अधिकारियों व लैब टेक्नीशियन को भोपाल भेजकर आरटीपीसीआर मशीन में लगने वाली किटें मंगाई जा रही है। इसमें अलग-अलग प्रोसीजर व मटेरियल उपयोग होने के कारण जांच में दि-त आ रही थी। आज आई किट की क्वालिटी ठीक है, इससे जांच की प्रमाणिकता व विश्वसीनयता पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। हालांकि जितनी किट आई हैं, उसमें करीब 300 के आसपास मरीजों की जांच ही की जा सकेंगी।
सागर में 263 संदिग्ध, 230 निगेटिव रिपोर्टः
बीएमसी प्रबंधन की तरफ से शाम को जारी बुलेटिन के अनुसार कोरोना काल में बीते एक महीने में सागर में 263 संदिग्धों के स्वाब सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 230 की जांच रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। 30 के आसपास जांच पेंडिंग बताई गई हैं। सागर में अब तक कोरोना पॉजिटिव सिर्फ 2 मरीज हैं, जिन्हें कोरोना एचडीयू में भर्ती कर इलाज चल रहा है। एचडीयू में दो पॉजिटिव के अलावा उज्जौन हॉट जोन से आया एक युवक भी अलग वार्ड में भर्ती कराया गया है।