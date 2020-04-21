मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सिटी हेडर

    सिटी हेडर तापमान- अधिकतम- 37.6 न्यूनतम- 25.2 सूर्यास्त- 6.27 सूर्योदय- 5.50 संक्षिप्त खबर.. कंटेनमेंट एरिया में रहने वालों की मोबाईल ट्रैकिंग होगी सागर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कृष्णागंज वार्ड के समस्त रहवासियों की ट्रैकिंग मोबाईल टावर से संबंधित पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए निर्धारित प्रारूप

    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Nai Dunia News Network
    Publish Date: Tue, 21 Apr 2020 04:11:19 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 21 Apr 2020 04:11:19 AM (IST)
    सिटी हेडर

    सिटी हेडर

    तापमान- अधिकतम- 37.6

    न्यूनतम- 25.2

    सूर्यास्त- 6.27

    सूर्योदय- 5.50

    संक्षिप्त खबर..

    कंटेनमेंट एरिया में रहने वालों की मोबाईल ट्रैकिंग होगी

    सागर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कृष्णागंज वार्ड के समस्त रहवासियों की ट्रैकिंग मोबाईल टावर से संबंधित पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए निर्धारित प्रारूप में मैपआईटी भोपाल को डाटा उपलब्ध कराने एवं ट्रैकिंग की गतिविधियों से वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देने के लिए राहुल शर्मा, जिला ई-गर्वनेंस प्रबंधक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सर्वे के लिए बीआरसी सागर दल प्रभारी एवं ब्रजेश तिवारी राजस्व अधिकारी नगर पालिक निगम सागर सहायक दल प्रभारी रहेंगे।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.