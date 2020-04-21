सिटी हेडर

कंटेनमेंट एरिया में रहने वालों की मोबाईल ट्रैकिंग होगी

सागर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कृष्णागंज वार्ड के समस्त रहवासियों की ट्रैकिंग मोबाईल टावर से संबंधित पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए निर्धारित प्रारूप में मैपआईटी भोपाल को डाटा उपलब्ध कराने एवं ट्रैकिंग की गतिविधियों से वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देने के लिए राहुल शर्मा, जिला ई-गर्वनेंस प्रबंधक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सर्वे के लिए बीआरसी सागर दल प्रभारी एवं ब्रजेश तिवारी राजस्व अधिकारी नगर पालिक निगम सागर सहायक दल प्रभारी रहेंगे।