जिन्होंने मां-बाप को वृद्धाश्रम भेजा है वह अपनी भी चिंता जरूर करें: मुनिश्री सागर(नवदुनिया प्रतिनिधि)। जो लोग मां बाप को वृद्ध आश्रम भेज रहे हैं उनकी संतान उनको इस लायक भी नहीं छोड़ेगी। संतान वही सीखती है जो देखती है। यह बात भाग्योदय में विराजमान मुनिश्री प्रमाण सागर महाराज ने ऑनलाइन शंका समाधान के दौरान कही।

मुनिश्री ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि एक बार एक वृद्धा ने अपने बेटे को वृद्धाश्रम से फोन कर बुलाया और कहा कि बेटा मुझ से मिलने आ जाओ, जरूरी काम है। बेटा वृद्धाश्रम पहुंचा तो उसे मां ने एक बैग दिया, जिसमें नोट रखे थे। बेटे ने कहा मां इसमें क्या है मां ने जवाब दिया बेटे वृद्धाश्रम में 3 वर्ष से रह रही हूं और यहां पर जो काम करती हूं उसमें मुझे 3000 रुपए प्रति माह मिलते हैं। अब तक 1 लाख 8 हजार रुपये जुटा लिए हैं। मुझे तो पैसों की कोई जरूरत नहीं है यह राशि तुम रख लो तुम्हारे काम आएगी। मैंने जो थोड़े से संस्कार तुम्हें दिए थे, लेकिन जब तुम वृद्धाश्रम जाओगे तब यह तुम्हारे काम आएंगे। किस अभाव और परेशानी को सहकर तुम्हारा पालन पोषण किया था, तुम्हें इसके परिणाम जरूर भोगना होंगे। इसलिए वो संतानें इस बात को याद रखें कि सब कुछ होने के बाद भी मां बाप को वृद्धाश्रम भेजना कहां उचित है। मां बाप भगवान का दूसरा रूप होते हैं आप को मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं होती है यदि मां बाप की सेवा करते रहो तो।

क्रूरता के प्रतीक कुत्तों को पाल रहे लोगः मुनिश्री प्रमाण सागर महाराज ने कहा कि गाय केवल प्राणी नहीं इस धरती का प्राण तत्व आधार है। धार्मिक दृष्टि से नहीं प्राकृतिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि, सांस्कृतिक दृष्टि और सामाजिक दृष्टि से इस पर शोध हुए हैं। पश्चिम के देशों में भी गाय का मूल्यांकन किया गया है। उनका मानना है भारतीय नस्ल की गाय पूरे विश्व में सबसे अच्छी है। आज घरों से गाय की विदाई हो गई है और कुत्तों का पालन लोग कर रहे हैं। कुत्ते क्रूरता की निशानी होते हैं, जबकि गाय वात्सल्यता कि प्रतीक होती है। उन्होंने कहा कि जैन आचार्यों ने गाय के संदर्भ में सब कुछ उड़ेल दिया है। इस धरती पर जो भी संपदा है वह गाय है और गाय की निकटता से कई प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। गाय की सेवा करने से ब्लड प्रेशर की बीमारी खत्म हो जाती है डिप्रेशन और एंजाइटी खत्म हो जाती है। पूना में एक तुकाराम गौशाला है, जहां पर पूना शहर में घूमने वाले पागल और अर्ध विक्षिप्त लोगों को गौशाला में रखा जाता है और 6 माह से 1 साल के भीतर बे ठीक हो जाते हैं। मुनिश्री ने कहा कि गाय को प्राणी के रूप में ना देखें उन्हें उसे प्रकृति के वरदान के रूप में देखना चाहिए गाय सृष्टि बचाने का काम करती है।