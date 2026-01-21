मेरी खबरें
    MP में टोल पर दहशत फैलाने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, फॉर्च्यूनर कार जब्त

    MP News: सानौधा थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा पर गोली चलाकर दहशत फैलाने वाले दोनों मुख्य आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपितों को केंद्र ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 21 Jan 2026 04:28:24 PM (IST)Updated Date: Wed, 21 Jan 2026 04:28:24 PM (IST)
    MP में टोल पर दहशत फैलाने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, फॉर्च्यूनर कार जब्त
    टोल पर फायरिंग करने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में।

    HighLights

    1. टोल पर फायरिंग करने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में।
    2. आरोपितों से घटना में प्रयुक्त फार्च्यूनर कार जब्त की।
    3. आरोपितों को न्यायालय में सरेंडर के पहले पुलिस ने दबोचा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। सानौधा थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा पर गोली चलाकर दहशत फैलाने वाले दोनों मुख्य आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपितों को केंद्रीय जेल सागर दाखिल किया है। दरअसल 23 नवंबर 2025 को सानौधा क्षेत्र में स्थित टोल प्लाजा पर फायरिंग की घटना हुई थी।

    फरियादी आशीष दुबे की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित राजेंद्र दुबे और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस लगातार आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही थी। दबाव बढ़ता देख आरोपितों ने 15 जनवरी 2026 को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने तत्काल आरोपितों को रिमांड पर लिया।


    रिमांड के दौरान आरोपितों ने पुलिस को गुमराह करने और साक्ष्य छिपाने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी विवेचना और कड़ाई के आगे उनकी एक न चली। पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त फार्च्यूनर कार (क्रमांक एमपी 07 सीएच 4112) को जब्त कर लिया है।

    हथियार (पिस्टल) की बरामदगी के लिए पुलिस ने छानबीला डेम और आरोपितों के निवास स्थान पर सघन तलाशी अभियान भी चलाया। विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय के आदेश पर दोनों आरोपितों को जेल वारंट के तहत केंद्रीय जेल सागर में दाखिल कराया गया।

    इस मामले का राजफास करने में सानौधा थाना प्रभारी निरीक्षक भरतसिंह ठाकुर, एएसआई शेष नारायण दुबे, प्रधान आरक्षक धर्मदास, आरक्षक प्रवीण, जगदीश और फैजान की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

