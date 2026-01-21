MP में टोल पर दहशत फैलाने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, फॉर्च्यूनर कार जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। सानौधा थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा पर गोली चलाकर दहशत फैलाने वाले दोनों मुख्य आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपितों को केंद्रीय जेल सागर दाखिल किया है। दरअसल 23 नवंबर 2025 को सानौधा क्षेत्र में स्थित टोल प्लाजा पर फायरिंग की घटना हुई थी।

फरियादी आशीष दुबे की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित राजेंद्र दुबे और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस लगातार आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही थी। दबाव बढ़ता देख आरोपितों ने 15 जनवरी 2026 को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने तत्काल आरोपितों को रिमांड पर लिया।

रिमांड के दौरान आरोपितों ने पुलिस को गुमराह करने और साक्ष्य छिपाने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी विवेचना और कड़ाई के आगे उनकी एक न चली। पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त फार्च्यूनर कार (क्रमांक एमपी 07 सीएच 4112) को जब्त कर लिया है। हथियार (पिस्टल) की बरामदगी के लिए पुलिस ने छानबीला डेम और आरोपितों के निवास स्थान पर सघन तलाशी अभियान भी चलाया। विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय के आदेश पर दोनों आरोपितों को जेल वारंट के तहत केंद्रीय जेल सागर में दाखिल कराया गया।