    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Nai Dunia News Network
    Publish Date: Fri, 17 Apr 2020 04:19:22 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Apr 2020 04:19:22 AM (IST)
    केंद्रीय जेल में बंदियों को रखने की समस्या, स्वीडिश मिशन स्कूल को अस्थायी जेल बनाया

    नवदुनिया ने 10 अप्रैल को खबर प्रकाशित कर किया था आगाह

    सागर (नवदुनिया प्रतिनिधि)। केंद्रीय जेल सागर के बैरकों में क्षमता से अधिक कैदी रखे जा रहे हैं। इस स्थिति में नए बंदियों के आने से कोरोना जैसा संक्रमण अन्य बंदियों में फैलने से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रशासन ने इस गंभीरता को देखते हुए नए बंदियों को रखने के लिए जेल से करीब एक हजार मीटर की दूरी पर स्थित स्वीडिश मिशन स्कूल का अस्थायी जेल घोषित किया है। अस्थायी जेल की सुुरक्षा के लिए एसपी से पुलिस बल उपलब्ध कराने को कहा गया है।

    उल्लेखनीय है कि नवदुनिया ने 10 अप्रैल को प्रशासन को आगाह किया था कि जेल में क्षमता से अधिक कैदी सजा काट रहे है। लॉकडाउन के चलते कैदियों के बीच शारीरिक दूरी बनाए रखने का पालन कराने विभाग के लिए समस्या खड;ी हो गई है। 16 अप्रैल को जिला प्रशासन से जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कुछ लोगों द्वारा शारीरिक दूरी बनाए रखने का पालन नहीं किया जा रहा है। उल्लंघन करने वाले लोगों से कोविड-19 का संक्रमण फैलने से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसे लोगों पर केस दर्ज कर गिरफ्तार किया जा रहा है। केंद्रीय जेल में क्षमता से अधिक कैदी होने से जगह कम पड;ने लगी है। अतः नए बंदियों को रखने के लिए स्वीडिश मिशन स्कूल को अगामी आदेश तक अस्थायी जेल घोषित किया जाता है। कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक ने एसपी अमित सांघी, केंद्रीय जेल अधीक्षक संतोष सोलंकी को लिखे पत्र में स्कूल परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। एसपी सांघी को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने, स्कूल परिसर की बैरिकेडिंग कराने के निर्देश दिए हैं।


    जेल में डेढ; गुना से भी ज्यादा कैदी

    नवदुनिया ने 10 अप्रैल को प्रकाशित खबर में बताया था कि जेल में कैदियों को रखने का क्षमता 894 है, जबकि रखे जा रहे हैं 1500 से अधिक। एक बैरक में 50 से 65 बंदियों को रखा जा रहा है जिससे शारीरिक दूरी का पालन कराना संभव नहीं लग रहा है। हालांकि नए हवालाती बंदियों को रखने दो वार्ड बनाए गए हैं। सर्दी जुखाम और बुखार वाले बंदियों को डॉक्टरी जांच के बाद आईसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है, लेकिन इससे भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। लॉकडाउन का उल्लंघन या अन्य अपराधों में गिरफ्तार 8 से 10 लोगों की हर दिन जेल में आमद हो रही है।

