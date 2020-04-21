अब 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन, होम डिलेवरी से ही मंगाएं सामान

शहर में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिले में संपूर्ण लॉकडाउन की अवधि 21 से बढ़ाकर 3 मई कर दी गई है। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान सिर्फ दूध, किराना आदि जरूरी सामान की आपूर्ति घर-घर की जा सकेगी। इस दौरान घर से पैदल निकलने की अनुमति भी नहीं होगी और यदि कोई आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

कलेक्टर प्रीति मैथिल ने 9 अप्रैल को भी संपूर्ण जिले में लॉकडाउन किया था जिसे बाद में 13 अप्रैल से बढ़ाकर 16 तक बढ़ा दिया था। कलेक्टर ने शहरवासियों को राहत देने दोपहर 12 से 3 बजे तक किराना दुकान खोलने के निर्देश दिए थे, लेकिन लोगों ने होम डिलेवरी के आदेश का पालन न करके खुद ही दुकानों में पहुंचकर मेला लगाना शुरू कर दिया था। इसके बाद प्रशासन को लाठियां चलाते हुए दुकानें बंद कराना पड़ी थी।

किराना, सब्जी और दूध की हो सकेगी होम डिलेवरी

अपर कलेक्टर अखिलेश जैन ने पूर्ववर्ती आदेश में उल्लेखित लॉकडाउन के अपवादों व प्रतिबंधों में शिथिलता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से पैदल या दो पहिया, चार पहिया वाहन से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इस टोटल लॉकडाउन में केवल स्वीकृत किराना व दूध की घर-घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी। दवाइयों की दुकानें व समस्त अस्पताल खुले रहेंगे। रसोई गैस की एजेंसियां खुली रहेंगी व रसोई गैस सिलेंडरों की घर-घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी। समस्त पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। इस दौरान मालवाहक वाहनों का प्रवेश जारी रहेगा।

कटरा बाजार में 8 अप्रैल से जारी है संपूर्ण लॉकडाउन

कलेक्टर ने कटरा बाजार को आगामी आदेश तक बंद कर दिया है। संपूर्ण कटरा बाजार में 8 अप्रैल से आगामी आदेश तक का लॉकडाउन यथावत रहेगा। कटरा क्षेत्र के व्यापारी होम डिलेवरी पूर्वानुसार कर सकेंगे। होलसेल व्यापारी फुटकर विक्रेताओं को अनुमति प्राप्त मालवाहक वाहन से सीधे किराना दुकान पर सामग्री सीधे पहुंचा सकेंगे। मेडिकल की दुकानें एवं दूध की डेयरियां पूर्व के अनुसार खुल सकेंगी। परकोटा तिराहा, राधा तिराहा, बड़ा बाजार, विजय टॉकीज, नमकमंडी प्रवेश स्थल पर चेक प्वाइंट का पालन करना होगा।