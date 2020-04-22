मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दाना-पानी की तलाश में पक्षियों ने छतों पर डेरा डाला

    दाना-पानी की तलाश में पक्षियों ने छतों पर डेरा डाला सागर(नवदुनिया प्रतिनिधि)। तापमान बढ़ने के साथ ही पक्षी भी दाना-पानी की तलाश में भटकने लगे हैं। कई पक्षी गर्मी से बचने के लिए यहां-वहां छिपते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कई समाजसेवी व पक्षी प्रेमी अपने घरों की छतों पर पक्षियों को दाना-पानी की व्यवस्था करने लगे हैं। तापमान में उतार-चढ़ाव शुरू हो गया है। श

    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Nai Dunia News Network
    Publish Date: Wed, 22 Apr 2020 10:16:31 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 22 Apr 2020 10:16:31 AM (IST)
    दाना-पानी की तलाश में पक्षियों ने छतों पर डेरा डाला

    दाना-पानी की तलाश में पक्षियों ने छतों पर डेरा डाला

    सागर(नवदुनिया प्रतिनिधि)।

    तापमान बढ़ने के साथ ही पक्षी भी दाना-पानी की तलाश में भटकने लगे हैं। कई पक्षी गर्मी से बचने के लिए यहां-वहां छिपते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कई समाजसेवी व पक्षी प्रेमी अपने घरों की छतों पर पक्षियों को दाना-पानी की व्यवस्था करने लगे हैं। तापमान में उतार-चढ़ाव शुरू हो गया है। शहर के लिंक रोड निवासी राजेश जैन पिछले कुछ समय से अपने घर की छत पर जैसे ही दाना-पानी रखते हैं तो यहां कुछ ही देर में कबूतरों का झुंड उमड़ पड़ता है। परकोटा क्षेत्र में मक्का मस्जिद के पास दिनेश कुमार पक्षियों को सुबह-शाम चावल छत में डालते हैं।

    फोटो- 2104एसए21 सागर। छत पर दाना चुंगते हुए पक्षी।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.