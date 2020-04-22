दाना-पानी की तलाश में पक्षियों ने छतों पर डेरा डाला

सागर(नवदुनिया प्रतिनिधि)।

तापमान बढ़ने के साथ ही पक्षी भी दाना-पानी की तलाश में भटकने लगे हैं। कई पक्षी गर्मी से बचने के लिए यहां-वहां छिपते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कई समाजसेवी व पक्षी प्रेमी अपने घरों की छतों पर पक्षियों को दाना-पानी की व्यवस्था करने लगे हैं। तापमान में उतार-चढ़ाव शुरू हो गया है। शहर के लिंक रोड निवासी राजेश जैन पिछले कुछ समय से अपने घर की छत पर जैसे ही दाना-पानी रखते हैं तो यहां कुछ ही देर में कबूतरों का झुंड उमड़ पड़ता है। परकोटा क्षेत्र में मक्का मस्जिद के पास दिनेश कुमार पक्षियों को सुबह-शाम चावल छत में डालते हैं।