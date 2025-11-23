सागर में गो तस्करी रोकने की बात पर टोलकर्मी को मारी गोली, आरोपी फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। सानौधा थाना क्षेत्र के चनाटोरिया टोल प्लाजा में शनिवार रात गोली चल गई। इसमें टोल कर्मी घायल हो गया है। आरोप है कि गो तस्करी रोकने के विवाद में तस्करों में से एक ने गोली मारी है। टोल कर्मी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार मकरोनिया के गायत्री नगर निवासी आशीष पुत्र शिवप्रसाद दुबे ने बताया कि शनिवार रात वह चनाटोरिया टोल प्लाजा के आफिस में बैठा था, तभी छतरपुर जिले के मढदेवरा निवासी राजेंद्र दुबे का फोन आया। वह फोन पर ही गालियां देने लगा। उसने गाली-गलौज का विरोध किया तो राजेंद्र ने कहा कि तुम वहीं रुको मैं पहुंचता हूं।
कुछ देर बाद राजेंद्र वहां आया और उसने टोल प्लाजा से मवेशियों से भरे अपने वाहनों को न रोकने की हिदायत दी। आशीष ने इसका विरोध किया तो विवाद हो गया। राजेंद्र ने पिस्तौल निकालकर फायर कर दिया। गोली आशीष के पेट में बायीं तरफ लगी, और वह वहीं गिर गया। गोली मारने के बाद राजेंद्र वहां से भाग गया। टोलकर्मियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आशीष को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया।
