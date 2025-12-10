सागर के ढाना रनवे पर ट्रेनिंग विमान हादसे का शिकार, पायलट घायल; अधिकारी कर रहे जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित ढाना रनवे पर बुधवार को एक इंजन का छोटा ट्रेनी विमान उस वक्त हादसे का शिकार हो गया, जब वह रनवे पर उतर रहा था। यह विमान चार्म्स एविएशन का बताया जा रहा है। यह घटना करीब पौने दो बजे की है। जब यह हादसा हुआ, उस दौरान जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी वहीं मौजूद थे।

हवाई पट्टी के भीतर ही कंट्रोल से बाहर हो गया विमान यह सभी अधिकारी आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में घायल एक पुलिस कर्मचारियों को एयर एंबुलेंस से दिल्ली भेजने गए थे। एयर एंबुलेंस के निकलने के बाद रनवे के भीतर ही यह विमान प्रशिक्षण पायलट के नियंत्रण से बाहर हो गया, जिसकी चलते यह हादसा हुआ।