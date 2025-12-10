सागर के ढाना रनवे पर ट्रेनिंग विमान हादसे का शिकार, पायलट घायल; अधिकारी कर रहे जांच
Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 04:20:50 PM (IST)
Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 04:31:59 PM (IST)
सागर के ढाना रनवे पर ट्रेनिंग विमान हादसे का शिकार
HighLights
- मध्य प्रदेश के सागर जिले के ढाना हवाई पट्टी पर बड़ा हादसा
- लैंडिंग के समय कंट्रोल खो बैठा चार्म्स एविएशन का ट्रेनी विमान
- रनवे पर उतरते वक्त क्रैश हुआ एक इंजन का ट्रेनी प्लेन
नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित ढाना रनवे पर बुधवार को एक इंजन का छोटा ट्रेनी विमान उस वक्त हादसे का शिकार हो गया, जब वह रनवे पर उतर रहा था। यह विमान चार्म्स एविएशन का बताया जा रहा है। यह घटना करीब पौने दो बजे की है। जब यह हादसा हुआ, उस दौरान जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी वहीं मौजूद थे।
हवाई पट्टी के भीतर ही कंट्रोल से बाहर हो गया विमान
यह सभी अधिकारी आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में घायल एक पुलिस कर्मचारियों को एयर एंबुलेंस से दिल्ली भेजने गए थे। एयर एंबुलेंस के निकलने के बाद रनवे के भीतर ही यह विमान प्रशिक्षण पायलट के नियंत्रण से बाहर हो गया, जिसकी चलते यह हादसा हुआ।
विमान में सवार थे दो पायलट
प्रारंभिक सूचना में पायलट के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस हादसे में ट्रेनिंग विमान क्षतिग्रस्त हुआ है। विमान में दो पायलट सवार थे। चार्म्स एविएशन अकादमी तथा प्रशासन के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।