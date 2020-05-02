कंटेनमेंट एरिया का दायरा कम किया, कुछ बेरीकेड्स हटना शुरू

थोड़ी राहत- शनिचरी वार्ड के पश्चिमी क्षेत्र व शुक्रवारी वार्ड को कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर किया सागर(नवदुनिया प्रतिनिधि)। कंटेनमेंट क्षेत्र के लोगों को एक माह बाद थोड़ी राहत मिलने वाली है। प्रशासन द्वारा 10 अप्रैल के बाद अब कंटेनमेंट का दायरा कम किया जा रहा है, जिससे कृष्णगंज को छोड़कर अन्य वार्ड के लोगों को राहत मिलेगी। आदेश जारी होने के बाद शुक्रवार को कुछ वार्डों में बेरीकेड्स हटाने का कार्य शुरू भी हो गया था, लेकिन कई वार्डों में देर रात तक बेरीकेड्स लगे होने से यहां के रहवासी दिनभर इंतजार करते रहे।

शहर के कृष्णगंज वार्ड में 10 अप्रैल को कोरोना वायरस से पीड़ित पहले मरीज सी-1 की पहचान की गई थी, जिसके बाद आईसीएमआर की गाइडलाइन के तहत कृष्णगंज सहित अन्य वार्डों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया था। इस दौरान यहां रहने वाले लोगों को कंटेनमेंट क्षेत्र व घर से बाहर आने-जाने पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। पहले मरीज के स्वस्थ होने के बाद 25 अप्रैल कोविड अस्पताल बीएमसी से उसकी छुट्टी कर दी गई थी, लेकिन उसकी हिस्ट्री जानने के बाद इसी वार्ड में दूसरा युवक सी-2 कोरोना वायरस से पीड़ित पाया गया। बाद में सी-2 मरीज की मां और दो बहिनों की जांच करने पर यह तीनों महिलाएं भी कोरोना वायरस से पीड़ित पाई गईं।

संक्रमित मरीज अभी स्वस्थ्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी डॉ. एमएस सागर ने बताया कि सभी पॉजीटिव मरीजों का ईलाज कोविड अस्पताल में चल रहा है और यह सभी अब स्वस्थ्य होने की स्थिति है। जिला प्रशासन ने क्षेत्र का सूक्ष्मता से निरीक्षण के बाद निर्णय लिया कि कृष्णगंज वार्ड के अलावा जो अन्य वार्ड प्रतिबंधित किए गए थे। उनके कुछ क्षेत्रों को प्रतिबंध से मुक्त किया जाए। हालांकि शाम तक कुछ वार्डों के ही बेरीकेट्स हटाए गए और कंटेंमेंट क्षेत्र के लोग दिनभर इन बेरीकेट्स हटने का इंतजार करते रहे। शनीचरी व शुक्रवारी कंटेनमेंट से बाहर क्षेत्र की नंदकिशोर होटल शनीचरी पर बैरीकेड्स लगाकर शनीचरी वार्ड का पश्चिमी क्षेत्र व शुक्रवारी वार्ड को कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर किया गया है। उन्होंने बताया कि शाह पेंट की दुकान पर लगे बैरीकेड्स उपर खिसकाकर रोड से सटे मकानों को कंटेनमेंट क्षेत्र बाहर किया गया। पुरानी डफरिन अस्पताल पर लगे बैरीकेड्स को मेन रोड से हटाकर उपर लगा दिया गया। बेरीकेड्स हटने से आवश्यक सेवा वाहन अब ऊपर तक जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि झील वोट क्लब के पास वाले बेरीकेड्स भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मेन रोड से शनीचरी, शुक्रवारी, आलम मिठया तक की रोड को मुक्त किया जा सके।