जिला अस्पताल में आज से बीएमसी की ओपीडी-आईपीडी व ओटी शुरू होगी

आदेश मेडिसिन विभाग को छोड़कर बाकी सभी क्लीनिकल विभाग की ओपीडी आईपीडी और ओटी जिला अस्पताल में ही होगी संचालित सागर (नवदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना मरीजों के लिए बीएमसी अस्पताल को आरक्षित किए जाने के बाद सागर में सामान्य मरीजों को सामान्य और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भटकना पड़ रहा था। जिला अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर न होने से यहां से भी मरीजों को लौटाया जा रहा था। मरीजों की सुविधा के लिए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग को छोड़कर बाकी सभी विभागों की ओपीडी, भर्ती और अन्य चिकित्सकीय व्यवस्थाएं जिला अस्पताल में प्रारंभ किया जा रहा है। सोमवार शाम संभाग कमिश्नर ने इसके आदेश जारी किए हैं। मंगलवार से जिला अस्पताल में संयुक्त रूप से ओपीडी, भर्ती और ऑपरेशन थिएटर व प्रसूता इकाई प्रारंभ की जाएंगी।

संभाग कमिश्नर के आदेश के अनुसार बीएमसी को कोरोना पॉजिटिव और संदिग्ध मरीजों के लिए समर्पित अस्पताल बनाने के बाद सामान्य लोगों व मरीजों की सुविधा के लिए बीएमसी के क्लीनिकल विभागों की रूटीन ओपीडी, मरीजों को भर्ती करने व सर्जरी, ऑर्थो सहित अन्य ऐसे विभाग जिनमें मरीजों के ऑपरेशन होते हैं वे सभी विभाग मंगलवार से जिला अस्पताल की ओपीडी में अपनी ओपीडी व आईपीडी प्रारंभ करेंगे। ऑपरेशन वाले मरीजों को जिला अस्पताल में ही भर्ती कर ऑपरेशन किए जाएंगे। यह व्यवस्था बीएमसी के अधीक्षक डॉ. एसके पिप्पल और जिला अस्पताल में सिविल सर्जन को सौंपी गई है। ये आपसी समन्वय से यह व्यवस्था तैयार करेंगे कि कैसे और किस तरह दोनों चिकित्सा संस्थान संयुक्त रूप से सेवाएं प्रदान करेंगे। इसके लिए बाकायदा दोनों संस्थानों का रोस्टर तैयार किया जाएगा।

मेडिसिन विभाग को राहत मिली बीएमसी और जिला अस्पताल में दोनों अस्पतालों की संयुक्त ओपीडी और आईपीडी की नई व्यवस्था से मेडिसिन विभाग को राहत दी गई है। कारण जिला अस्पताल में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर हैं, तो बीएमसी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों, आइसोलेशन सेंटरों में भर्ती मरीजों व फ्लू ओपीडी की व्यवस्थाओं को संभालने बीएमसी के मेडिसिन विभाग प्रबंधन को जिम्मेदारी सौंपी गई हैं। आज से संयुक्त ओपीडी प्रारंभ करेंगे जिला प्रशासन और संभाग कमिश्नर स्तर से मिले निर्देशों के बाद मंगलवार से जिला अस्पताल में हमारे यहां के क्लीनिकल विभाग की ओपीडी, आईपीडी व अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके लिए अधीक्षक और सिविल सर्जन संयुक्त रूप से रोस्टर आदि बनाएंगे। यह व्यवस्था कोरोना से इतर मरीजों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दी गई है।