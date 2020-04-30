मेरी खबरें
    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Nai Dunia News Network
    Publish Date: Thu, 30 Apr 2020 09:19:29 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 30 Apr 2020 09:19:29 AM (IST)
    गरीबों का हक मार रहे संपन्न, राशन दुकानों पर लाइन में लखपति भी शामिल

    आदेश के बाद सफेद राशन कार्ड और आधार कार्ड दिखाकर ले जा रहे राशन।

    सागर (नवदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना काल और लॉकडाउन के बीच सरकार ने गरीब और निराश्रित व असहाय लोगों को शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से तीन-तीन महीने का अनाज व राशन प्रदान किया जा रहा है। सरकार और जनप्रतिनिधियों ने ऐसे लोग जिनके पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड नहीं है या सफेद राशन कार्ड हैं या दोनों नहीं हैं, उन्हें आधार कार्ड के आधार पर राशन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि जरूरतमंदों के घरों के चूल्हे जल सकें, लेकिन संपन्न लोग जो लखपतियों की श्रेणी में आते हैं, वे लोग भी दबंगाई से राशन लेकर जा रहे हैं। इसमें वार्डों के कतिपय राजनीतिक व्यक्तियों का भी सहयोग उन्हें मिल रहा है।

    बड़ा बाजार के विभिन्न वार्डों सहित शहर भर की शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानों पर इन दिनों गरीबों की लाइन में संपन्न और लखपति लोग भी लगे नजर आ रहे हैं। लाइन में कई तो ऐसे लोग भी लगे नजर आते हैं, जो 20-25 हजार के मोबाइल और महंगी मोटर साइकलों से राशन लेने आ रहे हैं। जब इनसे कहा जाता है कि राशन गरीबों के लिए है, जो मजबूर और लाचार हैं, मजदूरी कर जीवन-यापन कर रहे हैं तो वे दुकानदार और अन्य लोगों को चमकाने से भी नहीं चूकते। व्यवस्था बनाने के लिए अघोषित रूप से पूर्व पार्षदों व जनप्रतिनिधियों को राशन वितरण में सहयोग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन ये वार्ड स्तर के जनप्रतिनिधि भी उनके प्रभाव के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। बीते एक हफ्ते से इस तरह की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं, लेकिन संपन्नों द्वारा तीन-तीन महीने का गेहूं, चावल बेहिचक और बेशर्मी से ले जाते हैं। इस मामले में शासकीय राशन दुकान विक्रेता और स्थानीय लोग रोजाना ही शिकायतें करते नजर आ रहे हैं। लेकिन राजनीतिक उठापठक और दबंगों से कोई बुराई मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए मजबूरी में राशन दे रहे हैं। रोजाना ही ऐसे दर्जनों मामले सामने आ रहे हैं।


    यह गलत है, जांच करवा रहे हैं

    कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते गरीब और जरूरतमंद लोगों को सरकारी राशन दुकानों से अनाज व राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिनके पास बीपीएल के राशन कार्ड नहीं हैं, ऐसे गरीब लोगों की मदद के लिए भी राशन प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। यदि संपन्न और गैर-जरूरतमंद लोग भी राशन ले जा रहे हैं तो यह गलत है। ऐसे मामले में जांच कराई जाएगी।

    - आरपी अहिरवार, आयुक्त नगर निगम सागर

    अभी तक शिकायत नहीं आई, जांच कराएंगे

    इस तरह की शिकायत नहीं आई है। नगर निगम द्वारा जो सूची उपलब्ध कराई गई है, उसके अनुसार राशन वितरण किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में संपन्नों द्वारा राशन लेने की अभी तक तो कोई शिकायत सामने नहीं आई है। यदि आती है तो जांच कराई जाएगी।

    - राजेंद्र वायकर, जिला आपूर्ति नियंत्रक, सागर

