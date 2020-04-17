मेरी खबरें
    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Nai Dunia News Network
    Publish Date: Fri, 17 Apr 2020 04:18:56 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Apr 2020 04:18:56 AM (IST)
    होम क्वांरटाइन लोगों के घर जाकर स्पेशल फोर्स ने किया निरीक्षण

    सागर(नवदुनिया प्रतिनिधि)। जिले में बाहर से आए व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन करने के बाद गुरुवार को एसडीईआरएफ टीम ने घर-घर जाकर निरीक्षण किया। कलेक्टर के निर्देश पर जिले में बनी इस स्पेशल फोर्स में होमगार्ड के जवान शामिल हैं।

    जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष जिला कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक के निर्देशानुसार स्मार्ट सिटी कार्यालय के इंटीगे्रटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की देखरेख में होमगार्ड का यह स्पेशल दल जिले में होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों की निगरानी कर रहा है। 15 अप्रैल तक सागर जिले में कुल 1000 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है, जिनमें 576 व्यक्ति होम क्वारंटाइन में हैं। शासन द्वारा जारी गाइडलाइन में निर्देश हैं कि इन व्यक्तियों को घर से विल्कुल भी न निकलें व सावधानीपूर्वक इनका स्वास्थ्य परीक्षण भी सतत रूप से होता रहे। राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल के सदस्य घरों में जाकर ऐसे लोगों को परीक्षण कर कोरोना कंट्रोल रूम को रिपोर्ट दे रहे हैं। कंट्रोल रूम से रिपोर्ट का डाटा तैयार कर नगर दण्डाधिकारी अधिकारी पवन वारिया को अवगत कराने का कार्य इंटीगे्रटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम से स्मार्ट सिटी के अस्सिटेंट प्लानर प्रवीण चंद्र चौरसिया द्वारा किया जा रहा है। एक अन्य टीम प्लाटून कमांडर संजय गौर एवं दूसरी टीम प्लाटून कमांडर दीपक राठौर के निर्देशन में लापरवाही बरतने वाले ऐसे व्यक्तियों को दो बार चेतावनी देने के बाद भी न मान रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। यह दल 295 व्यक्तियों के घर पहुंच चुका है और 6 व्यक्तियों के विरुद्घ एफआईआर भी करा चुका है।

    फोटो- 1604एसए 18 सागर। क्वारंटाइन लोगों की जांच करती हुई स्पेशल फोर्स।


