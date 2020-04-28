इंदौर के मेडिकल कॉलेज का बीएमसी बना मददगार, सागर से भेजी जांच की सहयोगी सामग्री

- वायरोलॉजी लैब में जांच में उपयोग होने वाले मैग्नेटिक स्टैंड एमजीएम को दिए
- इंदौर एमजीएम से विशेष वाहन सागर आया था, सामग्री लेकर वापस गया है
सागर (नवदुनिया प्रतिनिधि)।
कोरोना जांच के लिए शासन द्वारा जिन निजी कंपनियों से किट एवं अन्य तमाम सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, उसमें सहयोगी सामग्री नहीं निकल रही है। बीते हफ्ते सागर का बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज इसी तरह की परेशानियों से जूझ रहा था। बाद में पता चला कि प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेज भी कंपनी की अनदेखी और लापरवाही का खामियाजा उठा रहे हैं। रविवार को इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन ने सागर बीएमसी प्रबंधन को एक पत्र लिखा था, जिसमें कोरोना मरीजों के सैंपल की जांच में प्रयुक्त होने वाली सामग्री उपलब्ध करने का निवेदन किया गया था।
जानकारी अनुसार इंदौर के महात्मा गांधी स्मृति मेडिकल कॉलेज के डीन ने बीएमसी डीन को रविवार को एक पत्र भेजा था। इसमें कोविड-19 से संबंधित अतिआवश्यक सामग्री जो बीएमसी में अतिरिक्त रूप से उपलब्ध थी, उसे उपलब्ध कराने का निवेदन किया था। इसमें आरएनए एक्स्ट्रैक्शन किट में प्रयुक्त होने वाले मैग्नेटिक स्टैंड की डिमांड की गई थी। इसके लिए विशेष वाहन को इंदौर कलेक्टर की अनुमति लेकर भेजा गया था। रविवार रात करीब 10 बजे यह वाहन सागर आया था, और सामग्री का बॉक्स लेकर रात में ही वापस रवाना हो गया।
एक हफ्ते पहले बीएमसी प्रबंधन भी था परेशान
उल्लेखनीय है कि शासन ने बीएमसी को बीते हफ्ते आरएनए जांच के लिए आवश्यक किट उपलब्ध कराई थीं, लेकिन इसमें सहयोगी सामग्री नहीं आई थी। जिसके बाद संबंधित अधिकारियों और कंपनी से चर्चा की गई थी। सागर में दो दिन बाद बाकी की सहयोगी सामग्री उपलब्ध कराई गई थी। जिसके बाद जांचें प्रारंभ की गई थीं। ठीक यही खामी कंपनी की तरफ से इंदौर सहित प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में निकली, जिसके बाद विभाग ने जानकारी जुटाई और सागर ऐसी स्थिति में आया कि इंदौर के एमजीएम कॉलेज को सागर से सामग्री प्रदान की गई है।
सामग्री अतिरिक्त थी, इंदौर में ज्यादा आवश्यकता थी
इंदौर एमजीएम डीन की तरफ से कोरोना जांच के लिए आवश्यक आरएनए एक्सट्रैक्शन जांच किट में प्रयुक्त होने वाला मैग्नेटिक स्टैंड मांगा था। हमारे यहां बीते दिनों इस तरह की सामग्री आई थी। दो अतिरिक्त थे, जो इंदौर एमजीएम कॉलेज को उपलब्ध करा दिए गए हैं। चूंकि हमारे पास अतिरिक्त थे और इंदौर में केस ज्यादा आने से वहां जरूरी थे, इसलिए शासन के निर्देश पर उपलब्ध कराएं हैं। हमारे यहां इससे कोई समस्या नहीं आएगी।
- डॉ. जीएस पटेल, सागर