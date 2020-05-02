बीएमसी की सुरक्षा में लापरवाही पर 7 सुरक्षा गार्ड नौकरी से बाहर, मैनेजरों को नोटिस

मेरी खबरें
    बीएमसी डीन ने अनुबंधित एजेंसी हाईट्स के मैनेजर व सुपरवाइजरों को लगाई फटकार

    सागर (नवदुनिया प्रतिनिधि)। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 अस्पताल, आइसोलेशन व जिला अस्पताल में तैनात सुरक्षाकर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आने पर बीएमसी डीन ने अनुबंधित एजेंसी हाईट्स एचएलएल के मैनेजर, सुपरवाइजरों सहित तमाम स्टाफ की क्लास लगाते हुए जमकर फटकार लगाई है। उनके निर्देश के बाद गुरुवार रात अलग-अलग अस्पतालों में तैनात 7 सुरक्षाकर्मियों को हाईट्स कंपनी ने सस्पेंड कर हटा दिया है। इधर मैनेजरों की लापरवाही सामने आने पर उन्हें भी नोटिस थमाया गया है। कंपनी प्रबंधन को इनके खिलाफ कार्रवाई करने व इन्हें हटाने के लिए लिखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कोरोना आइसोलेशन व एचडीयू तक बीती रात एक युवक शराब के नशे में खुद को मीडियाकर्मी बताकर घुस गया था, जबकि यहां किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है।

    बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज प्रबंधन अस्पताल, कॉलेज भवन, सारे परिसर सहित तमाम अस्पताल परिसर को चिकित्कीय स्टाफ के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे में बीती रात खुद को कथित रूप से एक पत्रकार बताकर एक युवक यहां घुसा और घंटे भर तक वीडियोग्राफी करता रहा। स्टाफ से अभद्रता भी की गई। बावजूद इसके सुरक्षागार्डों ने उसे रोकने-टोकने की जहमत नहीं उठाई, उल्टे यहां-वहां भागते नजर आए थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त युवक पर एफआईआर कराई गई है। वहीं डीन ने हाईट्स कंपनी के मैनेजरों विजय कुमार को बुलाकर जब जानकारी ली तो उन्हें यह भी नहीं पता था कि रात में कौन-कौन कर्मचारी बतौर सुरक्षागार्ड टीबी आइसोलेशन सेंटर, जिला अस्पताल और कोविड-19 अस्पताल में ड्यूटी पर थे। डीन ने इस मामले में जमकर फटकार लगाते हुए कहा है कि अस्पताल में इतना घटनाक्रम हो गया और आप लोग रात में घरों में सो रहे थे। मुझे आप जैसे लोग नहीं चाहिए। मैं कंपनी प्रबंधन को आपके खिलाफ कार्रवाई करने लिखूंगा। तुम लोगों के खिलाफ एफआईआर करा दूंगा।


    मैनेजरों को नोटिस, इधर 7 गार्ड बाहर किए

    बीएमसी डीन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईट्स के मैनेजर विजय कुमार सहित अन्य पर कार्रवाई करने और इन्हें हटाने के लिए कंपनी प्रबंधन को पत्र लिखा है। वहीं डीन की फटकार के बाद आनन-फानन में कंपनी के अधिकारियों ने रात में ड्यूटी पर तैनात 7 सुरक्षा गार्ड्‌स राहुल तिवारी, नितेश लोधी, सुधीर पाठक, रमेश रजक, सोने राजा, वीरेंद्र राजपूत और मनोहर साहू को सस्पेंड करने के बाद नौकरी से बाहर कर दिया गया है।

    सुरक्षा में बड़ी लापरवाही है, नोटिस दिया है

    गुरुवार रात हुए घटनाक्रम में सुरक्षाकर्मियों और यह काम संभाल रही हाईट्स कंपनी की बड़ी लापरवाही है। रात में जानकारी लगने के बाद भी कोई मैनेजर या जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा था। हमारे डॉक्टर और अन्य स्टाफ रात साढ़े तीन बजे तक मौके पर थे। मैनेजरों को सुबह फोन करके बुलाया गया है। फटकार तो ठीक है, सभी को नोटिस दिए गए हैं। 7 सुरक्षागार्ड्‌स को बाहर कर दिया गया है। वहीं मैनेजरों पर कार्रवाई के लिए उनकी कंपनी को नोटिस भेजा है। लापरवाही बड़ी है, हमें नहीं चाहिए ऐसे मैनेजर और गार्ड। लापरवाही हुई तो इनके खिलाफ भी एफआईआर से नहीं चूकेंगे।

    - डॉ. जीएस पटेल, डीन, बीएमसी, सागर

