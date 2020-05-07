पेज- 3पहचानिए तस्वीरः

पेज- 3
पहचानिए तस्वीरः-
- बुधवार को प्रकाशित तस्वीर पुरानी डफरिन के सामने की है
सही जवाब देने वालों के नाम :
स्वराज बेल्जियम वेयर हाउस, मोहन यादव तिली तिगड्डा, ओमप्रकाश रूसिया बाईसा मोहल्ला, अर्चना ठाकुर मकरोनिया, प्रिंस मलैया बासू रहली, राजा घोषी रामपुरा वार्ड, दामिनी घोषी इतवारी टोरी, उज्जावल असाटी तिली, विजयालक्ष्मी कोरी वल्लभनगर, गज्जाू भाई पंतनगर वार्ड, गजेंद्र सेन पंतनगर वार्ड, ईश्वरी प्रसाद कोरी वल्लभनगर, नीलेश बंसल सागर, अंकित पटेल रामपुरा वार्ड, मोहित जैन वर्धमान सागर, राजेश सुपाड़ी मोती नगर, शानू खान बादरी, प्रशांत जैन गोपालगंज, कुणाल जैन सागर, पंकज यादव राहतगढ़, निखिल रजक दयानंद वार्ड, मनीष कुमार नेमा सागर, प्रांजल जैन मकरोनिया, रंजीता विनीत जैन रहली, देवांश यादव सागर, आनंद रिछारिया पंतनगर वार्ड, चेतन कोष्टी सूबेदार वार्ड, जया लखेरा तिलकगंज, आदित्य शर्मा सागर, नवीन कुमार जैन आईटीआई, महेश कथल मकरोनिया, आरती सेन तिली वार्ड, नवीन कुमार गुप्ता सागर, पलाश चौबे रोजवैली, आनंद मोहन रिछारिया सुभाष नगर, शिव ठाकुर कैंट, शशांक जैन इतवारी वार्ड, प्रमोद कुमार जैन बंडा, राजीव गुप्ता चंद्रशेखर वार्ड, भूपेश कुमार प्रजापति रहली, शाकिना पांडे मधुकरशाह वार्ड, लक्ष्मण गुप्ता काजी मोहल्ला।