जिले में भी नहीं खुलेगी शराब दुकानें, शासन नियम शिथिल करे तभी होगा संभव

सागर(नवदुनिया प्रतिनिधि)। शराब दुकानों को खोलने के संबंध में राज्य सरकार के फैसले को प्रदेश के अन्य जिलों की तरह सागर जिले के शराब व्यापारी ने भी मानने से इंकार कर दिया है। शहर के लोगों की सुरक्षा व शासन द्वारा दी गई रियायत के तहत शराब व्यापारी अपनी दुकान खोलने को तैयार नहीं है। इसलिए 5 मई से जिले की शराब दुकानें खुलने पर अब भी संशय बना हुआ है।

जानकारी के अनुसार वाणिज्यकर विभाग के उप सचिव एसडी रिछारिया ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं कि ऑरेंज व ग्रीन जोन के अंतर्गत कंटेनमेंट क्षेत्र की शराब दुकानों को छोड़कर एवं ग्रीन जोन की सभी मदिरा, भांग दुकानों का संचालन शुरू किया जाए। इस दौरान दुकानों के बाहर दो गज दूरी के नियमों का पालन कराने की व्यवस्था भी लायसेंसधारियों को करानी है। सागर जिला ऑरेंज जोन में आता है, जिसमें शराब दुकानें खोलने के भी आदेश हैं। भोपाल में हुई बैठक के दौरान शराब कारोबारियों ने ग्रीन जोन में भी शराब दुकान खोलने से इंकार कर दिया है। व्यापारियों का कहना था कि ऐसे हालात में शराब बेचने से ग्रीन जोन में भी कोरोना संक्रमण फैल सकता है, क्योंकि जहां से शराब बनकर आ रही है उसका इस्तेमाल करने से ग्रीन जोन के लोगों को भी खतरा हो सकता है।

जिले की एक भी दुकान नहीं खोलेंगे : साहू

जिले के आबकारी ठेकेदार सतीश साहू का कहना है कि जनहित में फिलहाल हम लोग अभी शराब दुकान नहीं खोलेंगे। वहीं सरकार से जिस कंडीशन में हमने ठेका लिया था वह स्थिति अब सामान्य तौर पर नहीं है। शासन की शर्तों में सुबह से सिर्फ शाम तक दुकान खोलने, लॉकडाउन, धारा 144 व शारीरिक दूरी का पालन कराने सहित कई शर्तें शामिल हैं, जबकि शराब कारोबार बिना अहाता के संचालन में संभव नहीं है। श्री साहू ने कहा कि फिलहाल प्रदेश के अन्य व्यापारियों की तरह हम भी जिले की एक भी दुकानें नहीं खोलेंगे। उल्लेखनीय है कि जिले में 409 करोड़ रुपए में ठेका हुआ है, लेकिन शराब कारोबारी श्री साहू ने फिलहाल देशी एवं विदेशी किसी भी दुकान को खोलने से साफ इंकार कर दिया है।

सरकार चाहती है तो शर्तों को शिथिल करे

सूत्रों के अनुसार सभी आबकारी ठेकेदारों का कहना है कि पुलिस, आबकारी और राजस्व विभाग के अधिकारी अभी कोरोना संक्रमण रोकने व जनता की सुविधा के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन शराब दुकानें खुलेंगी तो उसमें मदद करना होगी। जहां से शराब आ रही है वहां कोरोना फैला हुआ है और इसके ग्रीन जोन में भी आने का खतरा बना हुआ है। संक्रमण बढ़ने की संभावना है तो हम लोग अभी दुकान नहीं खोलना चाहते हैं। यदि शासन दुकानें खुलवाना चाहती है तो लायसेंस कंडीशन को शिथिल किया जाए। शराब के ठेके के अनुबंध को संशोधित किया जाए।