मुहल्ले और गांव की किराना दुकानें आज से खुलेंगी, वाहनों पर रहेगा पूरी तरह प्रतिबंध

थोडी राहत : जिला आपदा प्रबंधन की बैठक में मिली छूट, बाजार एवं शॉपिग कॉम्पलेक्स भी रहेंगे बंद - दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक शहर की दुकानें खुलेंगी, गांव में दिनभर खुली रहेंगी सागर(नवदुनिया प्रतिनिधि)। जिले में संपूर्ण लॉक डाउन से परेशान लोगों को थोड़ी राहत देते हुए जिला आपदा प्रबंधन समिति ने सोमवार से शहर व ग्रामीण इलाकों की किराना दुकानों को सशर्त खोलने का निर्णय लिया है। इस दौरान शहर के मुख्य बाजारों और कंटेनमेंट क्षेत्र को बंद रखने का निर्णय लिया गया तो वहीं सभी प्रकार के वाहनों पर भी रोक जारी रहेगी।

जिला प्रशासन द्वारा हाल ही में 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन के आदेश जारी किए थे। हालांकि इस दौरान कुछ दुकानों के लिए छूट दी गई थी, लेकिन केंद्र सरकार व राज्य सरकार के निर्देश पर जिले के ग्रामीण इलाकों व शहर की किराना दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में रविवार को पूर्व गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता एवं कलेक्टर प्रीति मैथिल और एसपी अमित सांघी सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में हुई जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि मुहल्ला एवं गांव की किराना दुकानें सोमवार से खुल सकेंगी। इस दौरान दो पहिया, चारपहिया वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। शहर में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर अन्य क्षेत्रों मुहल्लों की किराना दुकान दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक खुली रहेंगी। इन दुकानों पर वार्ड का व्यक्ति ही पैदल जाकर सामग्री क्रय कर सकेगा, जबकि गांव की किराना दुकानें पूरे दिन खुली रहेगी।

नया बाजार, शॉपिंग माल की दुकानें बंद रहेंगी बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी दूध डेरिया, पेट्रोल पंप, मेडिकल दुकानें आदि पर प्रतिबंध की छूट रहेगी जबकि बाजार एवं शॉपिग कॉम्पलेक्स पूरी तरह बंद रहेंगे। मुख्य बाजार, भीतर बाजार, नया बाजार, सिविल लाइन सड़क की दुकानें, मकरोनिया मुख्य सड़क की दुकानें एवं शॉपिंग कॉम्पलेक्स पूरी बंद रहेंगे। यह बाजार इसलिए बंद रखे जा रहे हैं, क्योंकि यहां लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ रहती है और प्रशासन चाहता है कि ऐसी जगह अब भी कुछ दिनों तक ढील न दी जाए ताकि यहां भीड़ न हो सके। वाहन चलाते मिले तो होगी कार्रवाई बैठक में निर्णय लिया गया कि दो पहिया, चार पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति वाहन पर सवारी करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में राशन दुकानें रविवार के दिन भी खुली रखने का निर्णय लिया गया। गेहूं उर्पाजन के बारे में भी चर्चा की गई।