झील के सेल्फी पाइंट पर बजाई सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की धुन

अच्छा हिंदोस्तां हमारा.., कदम-कदम बढ़ाए जा..., मेरा मुल्क मेरा देश - पुलिस कंट्रोल रूम सहित पांच जगह हुआ कार्यक्रम, बैंड की धुन पर सेना ने किया कोरोना योद्घाओं का सम्मान सागर(नवदुनिया प्रतिनिधि)। रविवार का दिन कोरोना योद्घाओं के सम्मान के नाम रहा। एक माह से विषम परिस्थतियों में जान जोखिम में डालकर कोरोना वायरस पीड़ितों का इलाज करने तथा लॉक डाउन का पालन कराने वाले डाक्टरों, पुलिस कर्मचारियों, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सेना की वीसी पलटन ने सम्मानित किया। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल के निर्देश पर शहर के पांच स्थानों पर सैन्य अधिकारियों ने एकजुटता दिवस कार्यक्रम मनाया। लाखा बंजारा झील स्थित सेल्फी पाइंट पर जब आर्मी बैंड पर सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की धुन बजी तो सभी देशभक्ति से ओतप्रोत हो गए।

कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 10 बजे हुआ। मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन स्थित अमर जवान स्तंभ पर आयोजित किया गया। इससे पहले सेना के जवानों ने पुलिस कंट्रोल रूम, संजय ड्राइव, कैंट करोनिया और मोतीनगर थाना जाकर कर्मचारियों का सम्मान किया। इस अवसर पर कोरोना में मारे गए ज्ञात-अज्ञात लोगों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्घांजलि दी गई।

अभी आधी जीती है लड़ाई, पूरी जीतना है कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिग्रेडियर अतुल कुमार ने कहा आज पूरे देश में सेना के तीनों अंगों के कमान अधिकारी कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन से लड़ाई करने वाले योद्घाओं का सम्मान कर रहे हैं। यह सेना के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा, यह लड़ाई अभी आधी जीती है, इसे पूरी जीतना सेना, पुलिस और मेडिकल टीम का टारगेट होना चाहिए। एकजुटता के कारण संभव हुआ सागर रेंज के डीआईजी रविशंकर डेहरिया ने कहा कि कोरोना के योद्घाओं ने एक माह के संघर्ष में यह बता दिया है कि भारत किसी भी प्राकृतिक आपदा का सामना करने में सक्षम है। कोरोना को कंट्रोल करने में सभी सरकारी एजेंसियों ने एकजुटता से काम किया। इसका परिणाम आज लोगों के सामने है। सेना के अफसरों ने योद्घाओं का सम्मान कर उनका मनोबल बढ़ाया है।