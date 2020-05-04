मेरी खबरें
    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Nai Dunia News Network
    Publish Date: Mon, 04 May 2020 07:39:01 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 04 May 2020 07:39:01 AM (IST)
    काजी मुहाल में सब्जी आड़तिया व्यापारी की मौत, मिट्टी सीधे कब्रिस्तान पहुंचाई

    दो दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चैक किया था, सीवियर निमोनिया बताया था

    - शनिवार देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शव परिजनों को देने के बजाय सीधे कब्रिस्तान भेजा गया

    सागर (नवदुनिया प्रतिनिधि)। बड़ा बाजार क्षेत्र के काजी मुहाल गांधी चौक वार्ड इलाके में बीते दो दिन में हड़कंप जैसी स्थिति बनी थी। यहां रहने वाले एक सब्जी आड़तिया की तबीयत खराब थी। दो दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर पहुंची थीं। स्क्रीनिंग के बाद टीमों ने उन्हें सीवियर निमोनिया बताया था। उनके परिजनों को घर पर रहने के निर्देश दिए। इलाके में उसे कोरोना संक्रमण को लेकर तरह-तरह की अफवाहें बनी रहीं। शनिवार रात इलाज के दौरान मौत हो गई। अस्पताल से शव को कोरोना संदिग्ध मानकर बैग में पैक कर सीधे कब्रिस्तान पहुंचाया गया और परिवार के 4 सदस्यों की मौजूदगी में सुपुर्दे खाक किया गया।

    जानकारी अनुसार काजी मुहाल क्षेत्र में गांधी चौक वार्ड के अंतर्गत रहने वाले राइन परिवार के बुजुर्ग व थोक सब्जी आड़तिया को बीते दिनों जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाके के लोग कोरोना की आशंका जता रहे थे। जिला अस्पताल में उनका कोरोना टेस्ट कराया था, जो निगेटिव आया था। इधर इलाके से सूचनाएं मिलने के बाद लगातार लोग दहशत में रहे थे। अफवाहें भी चलती थीं। दो दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके घर व परिवार के सदस्यों की स्क्रीनिंग भी करके आई थी। सब्जी व्यापारी को सीवियर निमोनिया का संक्रमण बताया था। इसके साथ ही उन्हें श्वांस की बीमारी भी बताई गई थी। बीती देर रात जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी सांसें थम गईं। इधर, जिला अस्पताल में सुबह उनके परिजनों को समझाइश दी गई और कोरोना मरीज व संदिग्धों की मृत्यु के बाद अलग से पैक करने वाले बैग में उनका शव पैक किया गया था। इसके बाद अस्पताल से परिवार के महत 3-4 सदस्यों के साथ सीधे नरयावली नाका कब्रिस्तान पहुंचाया गया, जहां सुपुर्दे खाक किया गया।


    जिला अस्पताल प्रबंधन के अनुसार उनकी बीमारी को लेकर जानकारी दी गई है कि, उक्त थोक सब्जी आड;तिया का इलाज चल रहा था। उन्हें सीवियर निमोनिया और श्वांस की बीमारी थी। उनका कोरोना के लिए सैंपल लेकर जांच कराई गई थी, जो निगेटिव आई थी। परिजन को इसकी जानकारी दे दी गई थी। लॉक डाउन के दौरान सभी को आगामी दिनों में होम क्वारंटाइन रहने की समझाइश भी दी गई थी।

