अलग-अलग गांवों में जम

    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Nai Dunia News Network
    Publish Date: Fri, 17 Apr 2020 04:19:30 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Apr 2020 04:19:30 AM (IST)
    अलग-अलग गांवों में जमीन होने पर भी एक खरीदी केंद्र पर किसान बेच सकेगा अपनी उपज

    - सागर के भैंसा व कर्रापुर केंद्र में गेहूं बेचने पहुंचे किसान

    - अलग-अलग ग्रामों में स्थित अपनी भूमि को एक ही पंजीयन केंद्र में ट्रांसफर करा सकेंगे

    सागर(नवदुनिया प्रतिनिधि)।

    समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में शामिल किसान अलग-अलग ग्रामों में स्थित अपनी भूमि को एक ही पंजीयन केंद्र में ट्रांसफर करा सकेंगे।वहीं सागर तहसील के खरीदी केंद्रों में गुरुवार को किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे। हालांकि इन केंद्रों में एक-दो किसान ही पहुंच रहे हैं, लेकिन अगले एक सप्ताह में खरीदी एकदम से तेज होगी।

    समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य 15 अप्रैल से शुरू हो गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय के अधिकारियों को यह किसानों की सुविधा के लिए जानकारी दी गई कि जिले में ऐसे कई किसान हैं, जिनकी भूमि एक से अधिक ग्रामों में है एवं ग्राम अलग-अलग खरीदी केंद्र में संलग्न होने से वह अपनी उपज बेचने में परेशान होते हैं। कई किसानों को थोड़ी-थोड़ी फसल लेकर भी आसपास के केंद्रों में जाना होता है। इसलिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण संचालक अविनाश लवनिया ने केंद्र में परिवर्तन कराने के निर्देश दिए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार ई-खरीदी पोर्टल पर एक खरीदी केंद्र से दूसरे खरीदी केंद्र पर किसान पंजीयन ट्रांसफर की सुविधा डीएसओ लॉगिंन में दी गई है। ऐसे किसान जिनके रकबे एक से अधिक ग्रामों में है, उनकी जानकारी डीएसओ लॉगिन में उपलब्ध कराई गई है। किसानों की सुविधा एवं मांग के अनुसार किसान पंजीयन का ट्रांसफर त्वरित गति से कराया जाए, ताकि किसान द्वारा अपनी उपज एक ही खरीदी केंद्र पर विक्रय कर सके। उक्त संबंध में सभी खरीदी केंद्र प्रभारियों, नोडल अधिकारियों के साथ-साथ किसानों को अवगत कराने के लिए प्रचार-प्रसार भी कराया जाए।


    एक ही किसान पहुंचा फसल लेकर

    शहर के भैंसा खरीदी केंद्र में गुरुवार से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू हो गई। यहां 6 किसानों को फसल बेचने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन दिनभर में यहां सिर्फ एक ही किसान अपनी फसल लेकर पहुंचा। खरीदी करने वाले उमाशंकर खरे ने बताया कि पहले दिन हम लोगों ने 6 किसानों को बुलाया था, लेकिन सोमला के किसान द्वारका ही 4 क्विंटल 50 किलो गेहूं विक्रय करने आए। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया गया।

    फोटो- 1604एसए 19 सागर। भैंसा में समर्थन मूल्य पर किसान से गेहूं खरीदी की गई।

