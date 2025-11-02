MP: कांग्रेस के धरने के बाद भाजपा का थाने पर प्रदर्शन, सांसद प्रकरण में विधायक और जीतू पटवारी पर FIR की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। ‘रन फॉर यूनिटी’ कार्यक्रम के दौरान हुए थप्पड़ प्रकरण को लेकर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के धरने-प्रदर्शन के बाद शनिवार देर रात भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कोलगवां थाने पहुंच गए।

जिला अध्यक्ष भगवती पांडेय के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से सांसद गणेश सिंह की छवि खराब करने की साजिश रची है।

भाजपा नेताओं ने थाना प्रभारी और सीएसपी को ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। जिला अध्यक्ष पांडेय ने कहा कि नगर निगम कर्मचारी गणेश कुशवाहा को केवल सजातीय संबंध के कारण कार्यक्रम में भेजा गया था, जबकि आयोजन के लिए किसी क्रेन की मांग नहीं की गई थी।

दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को सांसद की छवि धूमिल करने और हत्या की साजिश बताया। भाजपा ने प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस ने पहले ही सांसद गणेश सिंह पर सरकारी कर्मचारी के अपमान का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। इस घटनाक्रम के चलते सतना का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और दोनों दलों में एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।