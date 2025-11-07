सतना में संतोषी माता तालाब के पास लगे गांजे के पौधे, नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रबंधन पर उठे सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। शहर के सबसे आकर्षक और मॉडल प्रोजेक्ट कहे जाने वाले संतोषी माता तालाब की तस्वीर अब प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। करीब 8.18 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत तैयार किए गए इस तालाब परिसर में खुलेआम गांजे के हरे-भरे पौधे लहलहा रहे हैं, लेकिन नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रबंधन की नजर इस पर नहीं पड़ी।

आश्चर्य की बात यह है कि कुछ ही दिन पहले छठ पूजा के मौके पर इस तालाब परिसर में नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे, जिन्होंने तालाब की सुंदरता की जमकर तारीफ की और वहां तस्वीरें भी खिंचवाईं। मगर इतने बड़े आयोजन के बाद भी गांजा के पौधे किसी की नजर में नहीं आए।