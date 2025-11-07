मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सतना में संतोषी माता तालाब के पास लगे गांजे के पौधे, नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रबंधन पर उठे सवाल

    सतना में 8.18 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत तैयार किए गए संतोषी माता तालाब के पास गांजे के पौधे उग आए हैं। कुछ ही दिन पहले छठ पूजा के मौके पर इस तालाब परिसर में नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे, जिन्होंने तालाब की सुंदरता की जमकर तारीफ की और वहां तस्वीरें भी खिंचवाईं थीं।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 07 Nov 2025 10:28:37 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 07 Nov 2025 10:40:15 AM (IST)
    सतना में संतोषी माता तालाब के पास लगे गांजे के पौधे, नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रबंधन पर उठे सवाल
    सतना में तालाब के पास लगे गांजे के पौधे।

    HighLights

    1. तालाब के आसपास गांजे के तीन बड़े पौधे पिछले कई दिनों से दिखाई दे रहे हैं।
    2. तालाब घूमने या पूजा के लिए नहीं, बल्कि नशे के अड्डे की तरह नजर आ रहा है।
    3. गांजा का उगना प्रशासनिक लापरवाही की जीती-जागती मिसाल बन गया है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। शहर के सबसे आकर्षक और मॉडल प्रोजेक्ट कहे जाने वाले संतोषी माता तालाब की तस्वीर अब प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। करीब 8.18 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत तैयार किए गए इस तालाब परिसर में खुलेआम गांजे के हरे-भरे पौधे लहलहा रहे हैं, लेकिन नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रबंधन की नजर इस पर नहीं पड़ी।

    आश्चर्य की बात यह है कि कुछ ही दिन पहले छठ पूजा के मौके पर इस तालाब परिसर में नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे, जिन्होंने तालाब की सुंदरता की जमकर तारीफ की और वहां तस्वीरें भी खिंचवाईं। मगर इतने बड़े आयोजन के बाद भी गांजा के पौधे किसी की नजर में नहीं आए।


    स्थानीय लोगों का कहना है कि तालाब के आसपास गांजे के तीन बड़े पौधे पिछले कई दिनों से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग मौन है। लोग चुटकी लेते हुए कह रहे हैं कि 'अगर गांजा की फूंक मारनी है, तो तालाब चले जाइए' क्योंकि अब यह तालाब घूमने या पूजा के लिए नहीं, बल्कि नशे के अड्डे की तरह नजर आ रहा है।

    एक ओर पुलिस प्रशासन पूरे जिले में 'ऑपरेशन प्रहार 2.0' के तहत नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर शहर के बीचोंबीच बने इस सार्वजनिक स्थल पर गांजा का उगना प्रशासनिक लापरवाही की जीती-जागती मिसाल बन गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.