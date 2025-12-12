सतना में अंधेरी पुलिया पर विकलांग हमलावर ने किया फायर, विद्युत कर्मचारी घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना: सतना। बुधवार शाम सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की अंधेरी पुलिया के पास सनसनीखेज घटना सामने आई, जब एक अज्ञात पैर से विकलांग व्यक्ति ने अचानक कट्टे से फायर कर विद्युत विभाग के कर्मचारी रामनरेश वर्मन को निशाना बनाया। हमले के बाद घायल वर्मन ने हमलावर से उसका नकली पैर और कट्टा छुड़ाकर सीधे सिटी कोतवाली पहुँचा दिया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार हमलावर के सीने में गोली लगी है।

घटना का विवरण बुधवार शाम करीब 6 बजे, रामनरेश वर्मन पिता सीताराम वर्मन, निवासी नौगवां थाना अमदरा जिला मैहर, घर से स्टेशन के प्लेटफार्म 1 जाने के लिए अंधेरी पुलिया से गुजर रहे थे। तभी एक पैर से विकलांग युवक अचानक सामने आया और कट्टे से गोली चला दी। घायल वर्मन ने घबराने के बजाय हमलावर पर झपट्टा मारकर उसका नकली पैर और कट्टा छीन लिया। इसके बाद उन्होंने सीधे पुलिस को सूचना दी। हमलावर मौके से फरार हो गया। घटना स्थल पर RPF और GRP ने प्लेटफार्म आने-जाने पर रोक लगा दी।