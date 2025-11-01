सांसद थप्पड़ कांड पर सियासत गरमाई, कोलगवां थाने में कांग्रेस का हंगामा

नई दुनिया प्रतिनिधि, सतना। ‘रन फॉर यूनिटी’ कार्यक्रम के दौरान हुए सांसद थप्पड़ कांड ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। घटना के दूसरे दिन कांग्रेस ने इस प्रकरण को लेकर खुला मोर्चा खोल दिया। शनिवार की शाम को कांग्रेस विधायक एवं जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा 'डब्बू' स्वयं पीड़ित निगम कर्मचारी को लेकर कोलगवां थाने पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद गणेश सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर धरना दिया।

बड़ा आंदोलन करने की चेनावनी दी कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी। उधर, पीड़ित की पत्नी फूलमती कुशवाहा ने भी पुलिस को आवेदन देकर जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित गणेश कुशवाहा ने अपने शिकायती आवेदन में आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात लोग उसे धमका रहे हैं और सांसद के पक्ष में बयान देने का दबाव बना रहे हैं।