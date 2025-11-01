सांसद थप्पड़ कांड पर सियासत गरमाई, कोलगवां थाने में कांग्रेस का हंगामा
रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के दौरान हुए सांसद थप्पड़ कांड ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। घटना के दूसरे दिन कांग्रेस ने इस प्रकरण को लेकर खुला मोर्चा खोल दिया। शनिवार की शाम को कांग्रेस विधायक एवं जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा 'डब्बू' स्वयं पीड़ित निगम कर्मचारी को लेकर कोलगवां थाने पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद गणेश सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर धरना दिया।
गले मे सफ़ेद साफ डाले हुए गणेश कुशवाहा जिसे सांसद गणेश सिंह ने थप्पड़ मारा था।
HighLights
- विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने की FIR की मांग
- कोलगवां थाने पहुंच कांग्रेस विधायक ने दिया धरना
- निगम कर्मचारी गणेश कुशवाहा भी रहा मौजूद
नई दुनिया प्रतिनिधि, सतना। ‘रन फॉर यूनिटी’ कार्यक्रम के दौरान हुए सांसद थप्पड़ कांड ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। घटना के दूसरे दिन कांग्रेस ने इस प्रकरण को लेकर खुला मोर्चा खोल दिया। शनिवार की शाम को कांग्रेस विधायक एवं जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा 'डब्बू' स्वयं पीड़ित निगम कर्मचारी को लेकर कोलगवां थाने पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद गणेश सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर धरना दिया।
बड़ा आंदोलन करने की चेनावनी दी
कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी। उधर, पीड़ित की पत्नी फूलमती कुशवाहा ने भी पुलिस को आवेदन देकर जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित गणेश कुशवाहा ने अपने शिकायती आवेदन में आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात लोग उसे धमका रहे हैं और सांसद के पक्ष में बयान देने का दबाव बना रहे हैं।
सार्वजनिक रूप से कर्मचारी से माफी मांगने की मांग
विधायक कुशवाहा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता के नशे में इतने मदहोश हो चुके हैं कि अब आम कर्मचारियों का सम्मान करना भी भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि गलती सांसद की थी, उन्हें क्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए था। जब खुद की लापरवाही से मशीन में फंसे, तो उसका गुस्सा साधारण कर्मचारी पर निकाल दिया।
ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। कुशवाहा ने मांग की कि सांसद गणेश सिंह सार्वजनिक रूप से उस कर्मचारी से माफी मांगें और अपनी गलती स्वीकार करें।
निगम कर्मचारी गणेश कुशवाहा कांग्रेस विधायक के साथ रहा मौजूद
थाना परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा रही। कई पार्षद और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और “कर्मचारी का अपमान बंद करो” के नारे लगाए। उधर, इस घटनाक्रम की दिलचस्प कड़ी यह है कि निगम कर्मचारी गणेश कुशवाहा, जिसने थप्पड़ लगने के तुरंत बाद सांसद को बड़े भाई कहकर विवाद शांत करने की कोशिश की थी, अब कांग्रेस के धरने में विधायक के साथ मौजूद रहा और FIR दर्ज कराने की मांग में शामिल हुआ।
क्रेन में फंस जाने पर ऑपरेटर को जड़ा था तमाचा
गौरतलब है कि रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के दौरान अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण के समय सांसद गणेश सिंह के क्रेन में फंस जाने पर उन्होंने ऑपरेटर को तमाचा जड़ दिया था। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित होने के बाद मामले ने तूल पकड़ गया। अब यह मामला केवल एक थप्पड़ तक सीमित नहीं रहा बल्कि सियासत की जमीन पर सम्मान बनाम सत्ता की बहस में बदल गया है।