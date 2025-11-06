मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सोशल मीडिया पर देशी कट्टा लहराने का शौक पड़ा भारी, दोनों नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया

    MP News: इंटरनेट मीडिया पर हथियार लहराकर वीडियो बनाने और डर का माहौल फैलाने वाले दो नाबालिगों को धारकुंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों किशोर इंस्टाग्राम पर हथियार दिखाकर वीडियो पोस्ट कर रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बाल सुधार गृह रीवा भेज दिया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 04:10:33 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 04:10:33 PM (IST)
    सोशल मीडिया पर देशी कट्टा लहराने का शौक पड़ा भारी, दोनों नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया
    सोशल मीडिया पर देशी कट्टा लहराने का शौक पड़ा भारी।

    HighLights

    1. सोशल मीडिया पर हथियार लहराने का शौक पड़ा भारी।
    2. दो नाबालिगों को धारकुंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
    3. दबंग बनकर दूसरों में डर फैलाने का काम कर रहे थे।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। इंटरनेट मीडिया पर हथियार लहराकर वीडियो बनाने और डर का माहौल फैलाने वाले दो नाबालिगों को धारकुंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों किशोर इंस्टाग्राम पर हथियार दिखाकर वीडियो पोस्ट कर रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बाल सुधार गृह रीवा भेज दिया है।

    पहले मामले में ग्राम झखौरा निवासी 16 वर्षीय किशोर को 12 बोर के देशी कट्टे और एक जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया। पुलिस जांच में सामने आया कि वह कट्टा लहराते हुए वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करता था।


    वीडियो में किशोर लोगों को डराने और धमकाने जैसी हरकतें करता नजर आया। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है और यह पता लगाने में जुटी है कि हथियार उसे कहां से मिला।

    दूसरे मामले में ग्राम सेलौरा का 17 वर्षीय किशोर नकली पिस्टल लेकर वीडियो बनाता था। वह भी इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर अपने साथियों में दहशत और दिखावा करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने नकली पिस्टल जब्त कर ली और किशोर को हिरासत में लेकर किशोर न्याय बोर्ड सतना में पेश किया।

    बोर्ड के आदेश के बाद दोनों नाबालिगों को रीवा के बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि इनटरनेट मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि समाज में भय फैलाने वाले तत्वों पर अंकुश लगाया जा सके।

    शहर में बड़ा गन कल्चर

    इन दोनों शहर का युवा अवैध हथियारों के साथ इनटरनेट मीडिया में अपनी पोस्ट डाल कर स्वयं को दबंग और दूसरों में डर फैलाने का काम कर रहे है। ऐसा करने वालो में किशारों की भी संख्या एकायक बढ़ है।

    इससे सतना जिला में बढ़ते गन कल्चर का पता चलता है। ऐसे में पुलिस को शहर में अवैध हथियारों को पहुचने वालो और उन रास्तों पर नकेल कसने की तैयारी करनी चाहिए।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.