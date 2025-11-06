सोशल मीडिया पर देशी कट्टा लहराने का शौक पड़ा भारी, दोनों नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। इंटरनेट मीडिया पर हथियार लहराकर वीडियो बनाने और डर का माहौल फैलाने वाले दो नाबालिगों को धारकुंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों किशोर इंस्टाग्राम पर हथियार दिखाकर वीडियो पोस्ट कर रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बाल सुधार गृह रीवा भेज दिया है।

पहले मामले में ग्राम झखौरा निवासी 16 वर्षीय किशोर को 12 बोर के देशी कट्टे और एक जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया। पुलिस जांच में सामने आया कि वह कट्टा लहराते हुए वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करता था।

वीडियो में किशोर लोगों को डराने और धमकाने जैसी हरकतें करता नजर आया। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है और यह पता लगाने में जुटी है कि हथियार उसे कहां से मिला। दूसरे मामले में ग्राम सेलौरा का 17 वर्षीय किशोर नकली पिस्टल लेकर वीडियो बनाता था। वह भी इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर अपने साथियों में दहशत और दिखावा करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने नकली पिस्टल जब्त कर ली और किशोर को हिरासत में लेकर किशोर न्याय बोर्ड सतना में पेश किया। बोर्ड के आदेश के बाद दोनों नाबालिगों को रीवा के बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि इनटरनेट मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि समाज में भय फैलाने वाले तत्वों पर अंकुश लगाया जा सके।