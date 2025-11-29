मैहर में फिल्मी ड्रामा: पुलिस को धक्का देकर भागे पेशी से लौटे तीन कैदी, एक हथकड़ी सहित फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि,मैहर। पेशी से लौट रही पुलिस टीम उस समय हक्का-बक्का रह गई जब हवा भराने के लिए रुके पुलिस वाहन को ही आरोपियों ने धक्का देकर भाग निकले। कटनी जेल में बंद तीन आरोपितों को सोमवार को मैहर कोर्ट में पेश किया गया था। कार्यवाही पूरी होने के बाद पुलिस उन्हें वापस कटनी लेकर जा रही थी। तीनों आरोपी दूसरे जिले से पीआर पर मैहर लाए गए थे और यहां भी कई मामलों में वांछित बताए जाते हैं।

फरार आरोपी की पहचान करण उर्फ टीच के रूप में हुई है, जबकि पकड़े गए दो आरोपितों में रुआ पारधी और इतवार उर्फ चूहा शामिल हैं। तीनों के विरुद्ध मैहर थाना क्षेत्र में गंभीर मामले दर्ज हैं, जिसके चलते उन्हें कोर्ट पेशी पर मैहर लाया गया था।

कटनी लौटते समय हुई घटना

लौटते समय पुलिस वाहन को बेरमा के पास हाईवे पर टायर में हवा भराने के लिए रोका गया। इसी दौरान मौका पाते ही तीनों आरोपितों ने अचानक पुलिसकर्मियों को जोरदार धक्का दिया और भागने लगे। पुलिसकर्मी संभलते उससे पहले आरोपी हाईवे किनारे झाड़ियों की ओर दौड़ पड़े। हालांकि पीछा कर पुलिस ने दो आरोपितों को पकड़ लिया, लेकिन तीसरा आरोपी हथकड़ी समेत फरार होने में सफल हो गया। पुलिस ने फरार आरोपी की गिरफ्तारी जल्द करने का दावा किया है और हाईवे व आसपास के क्षेत्रों में नाकेबंदी जारी है।

पुलिस का क्या कहना

पुलिस अधीक्षक मैहर,अवधेश प्रताप सिंह ने कहा कि “तीनों आरोपी हमारे यहां वांछित थे और कटनी जेल में बंद थे। पुलिस टीम उन्हें पेशी के बाद वापस ले जा रही थी तभी तीनों ने भागने की कोशिश की। दो पकड़े जा चुके हैं, एक हथकड़ी समेत फरार है। उसकी तलाश के लिए विशेष टीमें तैनात कर दी गई हैं।”