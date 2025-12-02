रेल यात्रियों को बड़ा झटका... 3 महीने तक सारनाथ एक्सप्रेस के 66 फेरे रद्द, कैंसिल होने पर मिलेगा रिफंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे की दस्तक से पहले ही रेलवे ने बड़ा निर्णय लेते हुए दुर्ग-छपरा के बीच चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस (15159/15160) के कुल 66 फेरे आज (मंगलावर) से 15 फरवरी तक निरस्त कर दिए हैं। यह ट्रेन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार के लाखों यात्रियों के लिए परेशानी मानी जाती है। ऐसे में निरस्तीकरण का असर व्यापक होगा।

कोहरे और सुरक्षा को आधार बनाकर निर्णय रेलवे के अनुसार दिसंबर से फरवरी तक घने कोहरे का अनुमान है। सारनाथ एक्सप्रेस का रूट पहाड़ों, जंगलों और कई हाई-रिस्क सेक्शनों से गुजरता है, जहां दृश्यता कम होने पर दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इस वजह से ट्रेनों के समय पर संचालन में गंभीर चुनौतियां आती हैं। रेलवे ने स्पष्ट किया कि यात्री सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए लंबे अंतराल के लिए यह निर्णय लिया गया।

तीन महीने तक ट्रेन एक दिन चलेगी, अगले दिन रद्द रेलवे शेड्यूल के अनुसार, अगले तीन महीनों तक सारनाथ एक्सप्रेस क्रमश: एक दिन चलेगी, एक दिन कैंसिल रहेगी। यह पैटर्न इसलिए अपनाया गया है ताकि रूट पर न्यूनतम ट्रैफिक दबाव बना रहे और सुरक्षा मानकों का पालन हो सके। परंतु इस व्यवस्था से यात्रियों की दिक्कतें बढ़ना तय है। गोंदिया-बरौनी एक्सप्रेस पर बढ़ेगा यात्री दबाव सारनाथ एक्सप्रेस के आंशिक रूप से बंद रहने से इसी रूट की एक और प्रमुख ट्रेन गोंदिया–बरौनी एक्सप्रेस पर भी भारी दबाव बढऩे की आशंका व्यक्त की गई है। पहले से फुल चल रही इस ट्रेन में अब अतिरिक्त हजारों यात्रियों का भार पड़ेगा, जिससे वेटिंग लिस्ट अत्यधिक बढ़ेगी।