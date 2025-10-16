मेरी खबरें
    सिवनी हवाला कांड में सतना कनेक्शन का खुलासा हुआ है, जहां से 2 करोड़ 1 लाख रुपए उठाए गए थे। सिवनी पुलिस ने सतना के हवाला कारोबारी मोंटी तोलवानी के घर पर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला। पुलिस ने उसकी पत्नी से मोबाइल पर बात करवाई और नोटिस थमाया। हवाला नेटवर्क के अन्य शहरों से भी कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 10:46:55 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 10:51:13 AM (IST)
    सिवनी हवाला कांड में मिला सतना कनेक्शन, यहां से उठाए गए थे 2 करोड़ 1 लाख रुपए
    हवाला कांड में पूरे नेटवर्क को तलाश रही है पुलिस।

    1. सिवनी में पकड़े गए 2.96 करोड़ में से 2.01 करोड़ सतना से गए थे।
    2. हवाला कारोबारी मोंटी तोलवानी पर संदेह, घर पर दी गई दबिश।
    3. जबलपुर बायपास पर उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन मिली है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। सिवनी जिले के चर्चित हवाला कांड का धागा अब सतना से जुड़ गया है। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि 8-9 अक्टूबर की रात चेकिंग के दौरान सिवनी में पकड़ी गई 2.96 करोड़ रुपए की रकम में से 2 करोड़ 1 लाख रुपए सतना से ले जाए जा रहे थे। यह राशि कथित रूप से सतना के हवाला कारोबारी मोंटी उर्फ अमित तोलवानी की बताई जा रही है।

    सिवनी पुलिस ने मामले की कड़ी जुड़ते ही रविवार को जीवन ज्योति कॉलोनी स्थित मोंटी के घर पर दबिश दी, मगर वह घर पर नहीं मिला। तब से मोंटी गायब बताया जा रहा है। सिवनी हवाला कांड ने प्रदेश में हवाला नेटवर्क की गहराई को उजागर कर दिया है। सतना से लेकर कटनी और जबलपुर तक फैले इस पैसों के खेल में कई बड़े नाम सामने आने की संभावना है।


    पुलिस लूट में शामिल रकम सतना और कटनी की थी

    प्राथमिक जांच में सिवनी पुलिस को जानकारी मिली कि पकड़े गए पैसों में से बड़ा हिस्सा सतना और कटनी से उठाया गया था। सूत्रों के अनुसार, मोंटी तोलवानी के हवाला नेटवर्क के जरिए यह रकम ट्रांसफर की जा रही थी। जैसे ही यह तथ्य सामने आया, सिवनी पुलिस तत्काल सतना पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से तलाशी अभियान चलाया। इस कार्रवाई के बाद से ही शहर के अन्य हवाला कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

    पत्नी से लगवाया फोन, फिर नोटिस देकर लौटी पुलिस

    छापे के दौरान मोंटी घर पर नहीं मिला तो पुलिस ने उसकी पत्नी से उसके मोबाइल पर कॉल करवाया। इस दौरान मोंटी से सीधी बात भी हुई, जिसमें उसने सहयोग करने और सामने आने का आश्वासन दिया। इसके बाद पुलिस ने औपचारिक नोटिस थमाया और सतना से रवाना हो गई।

    जबलपुर बायपास पर मिली थी आखिरी लोकेशन

    पुलिस सूत्रों ने बताया कि मोंटी का मोबाइल फोन आखिरी बार जबलपुर बायपास इलाके में सक्रिय पाया गया था। इसके बाद से उसका लोकेशन ट्रेस नहीं हुआ है। वहीं सिवनी पुलिस ने पूरे प्रकरण की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपी है और हवाला नेटवर्क के अन्य शहरों से भी कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं।

