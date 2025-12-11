गाय ब्याने के बाद का दूध पीने से होनी लगी उल्टी-दस्त, परिवार के 6 लोग रीवा में भर्ती

सतना, नईदुनिया प्रतिनिधि। सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के लामी करही गांव में एक गाय के बच्चा देने के बाद का पहला दूध (खीस) पीने से एक परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। उनको तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि फूड पॉइजनिंग के कारण उल्टी-दस्त की शिकायत हुई।

मामला सतना के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के लामी करही गांव का है। जितेंद्र दुबे के परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। सभी को पहले रामपुर बघेलान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया।