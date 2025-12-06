यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पांच गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार, 10.4 किलो गांजा बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की नरैनी पुलिस ने मध्य प्रदेश के एक राज्यमंत्री के रिश्तेदार सहित पांच अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गिरोह के पास से 10 किलो 400 ग्राम गांजा, एक 315 बोर का तमंचा, कारतूस, कार और बाइक बरामद हुई है।

गिरोह मध्य प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों के रास्ते नशा तस्करी करता था। गिरफ्तार आरोपितों में एमपी की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के बहनोई का नाम सामने आने से राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। इससे पहले भी यह आरोपित सतना जिले की सिंहपुर पुलिस द्वारा नशीली दवा की तस्करी में गिरफ्तार हो चुका है। उस समय मंत्री प्रतिमा बागरी व उनके परिवार ने उससे सार्वजनिक रूप से संबंध खत्म करने की घोषणा कर दी थी। अगले ही दिन नरैनी पुलिस ने एक और कार्रवाई करते हुए सौरभ निवासी मोतियारी को 315 बोर के तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया।