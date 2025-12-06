मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पांच गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार, 10.4 किलो गांजा बरामद

    उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की नरैनी पुलिस ने मध्य प्रदेश के एक राज्यमंत्री के रिश्तेदार सहित पांच अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गिरोह के पास से 10 किलो 400 ग्राम गांजा, एक 315 बोर का तमंचा, कारतूस, कार और बाइक बरामद हुई है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 08:27:46 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 08:27:46 PM (IST)
    यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पांच गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार, 10.4 किलो गांजा बरामद
    एमपी के राज्यमंत्री के जीजा को 10.4 किलो गांजा और कट्टे के साथ किया गिरफ्तार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की नरैनी पुलिस ने मध्य प्रदेश के एक राज्यमंत्री के रिश्तेदार सहित पांच अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गिरोह के पास से 10 किलो 400 ग्राम गांजा, एक 315 बोर का तमंचा, कारतूस, कार और बाइक बरामद हुई है।

    गिरोह मध्य प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों के रास्ते नशा तस्करी करता था। गिरफ्तार आरोपितों में एमपी की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के बहनोई का नाम सामने आने से राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है।

    इससे पहले भी यह आरोपित सतना जिले की सिंहपुर पुलिस द्वारा नशीली दवा की तस्करी में गिरफ्तार हो चुका है। उस समय मंत्री प्रतिमा बागरी व उनके परिवार ने उससे सार्वजनिक रूप से संबंध खत्म करने की घोषणा कर दी थी। अगले ही दिन नरैनी पुलिस ने एक और कार्रवाई करते हुए सौरभ निवासी मोतियारी को 315 बोर के तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया।


    गश्त के दौरान पकड़ में आया गिरोह

    पुलिस अधीक्षक पालाश बंसल के निर्देशन में चल रहे नशा विरोधी अभियान के तहत नरैनी कोतवाली प्रभारी संदीप तिवारी व उनकी टीम मंगलवार रात गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि नरैनी–कालिंजर रोड के पेट्रोल पंप के पास कार सवार संदिग्ध खड़े हैं।

    पुलिस ने घेराबंदी कर सतना जिले के रैगांव व सतना शहर क्षेत्र से आए दीपक, शैलेंद्र, तथा बांदा-बिसंडा-देहात क्षेत्र के बुद्धविलास, महिपत और अभिलाष को दबोच लिया। कार की डिग्गी से भारी मात्रा में गांजा और कट्टा-कारतूस बरामद हुए। सभी को एनडीपीएस एक्ट में जेल भेज दिया गया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.