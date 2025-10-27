कॉमनवेल्थ-आसियान शिखर सम्मेलन में ‘भारत’ का प्रतिनिधित्व करेंगी विंध्य की ‘वसुंधरा’

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। कॉमनवेल्थ एशिया यूथ लीडरशिप समिट-2024 में हुई कॉमनवेल्थ एशिया यूथ एलायंस की स्थापना के बाद यह सम्मेलन युवाओं के लिए अवसरों का नया द्वार खोलने जा रहा है और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां भारत का चेहरा होंगी वसुंधरा सिंह। विंध्य की धरती से एक बार फिर गौरव का सूरज उगने जा रहा है। सतना की युवा शोधार्थी वसुंधरा सिंह का चयन कॉमनवेल्थ-आसियान शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है।

यह प्रतिष्ठित सम्मेलन 28 अक्टूबर को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित होगा, जहां कॉमनवेल्थ और आसियान सदस्य देशों के प्रधानमंत्री, मंत्री, राजनयिक, नीति-निर्माता और युवा नेता एक साथ एक मंच पर जुटेंगे। अब वसुंधरा मलेशिया में भारत के युवा नेतृत्व की आवाज बनेगी। एक ऐसी ‘विंध्य की बेटी’, जो अंतरराष्ट्रीय मंच से भारत की नवाचार शक्ति, शोध दृष्टि और नेतृत्व क्षमता का संदेश दुनिया तक पहुंचाएगी।

पूर्व सांसद की पोती है ‘वसुंधरा’

वसुंधरा सिंह सतना लोकसभा के पूर्व सांसद दिवंगत रामानंद सिंह की पोती और राजवंत सिंह की पुत्री हैं। वर्तमान में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं तथा मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय छात्रा प्रमुख के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। संगठन में वसुंधरा का सफर प्रेरणादायक रहा है, वह नरसिंहपुर की विभाग संगठन मंत्री, प्रांत छात्रा प्रमुख, और जिला संगठन प्रमुख जैसे दायित्व निभा चुकी हैं। कटनी में पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में उनके योगदान ने उन्हें एक मजबूत सामाजिक और वैचारिक पहचान दी है।

विंध्य क्षेत्र से होंगी पहली

वसुंधरा विंध्य क्षेत्र की पहली और एकमात्र प्रतिनिधि हैं जिन्हें यह गौरव प्राप्त हुआ है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है, सहयोग, नवाचार और भविष्य की साझेदारी"। कार्यक्रम के दौरान सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, शोध, तकनीक और सतत विकास जैसे विषयों पर गहन चर्चा होगी। वसुंधरा सिंह की यह उपलब्धि केवल मध्यप्रदेश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का क्षण है।