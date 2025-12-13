मेरी खबरें
    इंदौर-भोपाल हाईवे पर महिला SI ने थार से चार लोगों को रौंदा, दो की हालत गंभीर

    सिहोर जिले में इंदौर-भोपाल हाइवे पर ग्राम बिलकिसगंज जोड़ पर आष्टा थाने में पदस्थ महिला एसआई किरन राजपूत ने अपनी थार गाड़ी से 4 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है।

    By Akhilesh Gupta
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 13 Dec 2025 12:09:42 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Dec 2025 12:22:26 AM (IST)
    इंदौर-भोपाल हाईवे पर महिला SI ने थार से चार लोगों को रौंदा, दो की हालत गंभीर
    महिला एसआई ने थार से मारी टक्कर

    1. महिला एसआई ने थार से 4 लोगों को मारी टक्कर
    2. 4 घायलों में से 2 की हालत खराब, भोपाल रेफर
    3. पीड़ितों ने महिला एसआई के दर्ज कराई शिकायत

    नवदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर: इंदौर-भोपाल हाईवे पर ग्राम बिलकिसगंज जोड़ के पास सोमवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। आष्टा थाने में पदस्थ महिला एसआई किरन राजपूत की तेज रफ्तार थार कार ने पहले सड़क किनारे कंबल बेच रहे दो लोगों को टक्कर मारी। इसके बाद अनियंत्रित कार ने सामने से आ रहे दो बाइक सवारों को भी चपेट में ले लिया।

    इस हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से दो लोगों। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला एसआई लाल रंग की थार से आष्टा से भोपाल की ओर जा रही थीं। बिलकिसगंज चौराहे के पास अचानक वाहन से नियंत्रण खोने पर कार सीधे सड़क किनारे दुकान लगाकर कंबल बेच रहे लोगों में जा घुसी।


    इससे पहले कि वाहन रुकता, उसने सामने से आ रही बाइक को भी टक्कर मार दी। इस एक्सीडेंट में वकील पिता गिरधारी उम्र 28, निवासी उज्जैन कंबल विक्रेता, लखन पिता मदन लाल उम्र 16, निवासी महिदपुर उज्जैन कंबल विक्रेता, हृदेश राजोरिया पिता राजाराम उम्र 40, निवासी रातीबढ़। बाइक सवार विजय पिता राजाराम, निवासी रातीबढ़ सगे भाई है। चारों घायलों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस और राहगीरों की मदद से सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें भोपाल रेफर कर दिया गया।

    महिला एसआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    कंबल बेचने वाले तूफान सिंह बंजारा ने थाना कोतवाली में घटना की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर पुलिस ने महिला एसआई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना कोतवाली टीआई रवीन्द्र यादव ने बताया कि कार चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं सीएसपी डॉ. अभिनंदना शर्मा ने पुष्टि करते हुए कहा कि फरियादी की शिकायत पर मुकदमा कायम कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

