कबूतर का रेस्क्यू... हाई टेंशन तारों में फंसा था पक्षी, इलाके की बिजली काटकर बचाई जान
सीहोर की ब्रह्मपुरी कॉलोनी में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हाई टेंशन लाइन में फंसे कबूतर को सुरक्षित बचाया। पतंग के धागे में उलझे पक्षी के लिए सप्लाई बंद कर सावधानीपूर्वक रेस्क्यू किया गया। इस मानवीय प्रयास की लोगों ने सराहना की।
Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 10:44:45 AM (IST)
Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 10:44:45 AM (IST)
बिजली विभाग के कर्मचारियों ने दिखाई मानवता। (फोटो- नईदुनिया प्रतिनिधि)
- ब्रह्मपुरी कॉलोनी में हाई टेंशन लाइन पर कबूतर फंसा
- पतंग के धागे में उलझकर खतरे में पड़ी जान
- सूचना मिलते ही बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची
नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। सीहोर शहर की ब्रह्मपुरी कालोनी में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए हाई टेंशन लाइन में फंसे एक कबूतर की जान बचाई। बच्चों की पतंग के धागे में उलझकर कबूतर हाई टेंशन तारों में फंस गया था, जिससे उसकी जान पर खतरा मंडरा रहा था।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कबूतर तारों में फंसकर तड़प रहा था। नीचे खड़े लोग उसे बचाना चाहते थे, लेकिन हाई टेंशन लाइन होने के कारण कोई भी नजदीक जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी दौरान एक जागरूक नागरिक ने बिजली विभाग को इसकी सूचना दी।
बिजली विभाग ने निकाला सुरक्षित
- सूचना मिलते ही बिजली विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। कर्मचारियों ने सबसे पहले सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद करवाई। इसके बाद पूरी सावधानी और धैर्य के साथ हाई टेंशन तारों में उलझे पतंग के धागे को हटाकर कबूतर को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
- इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बेजुबान पक्षी की जान बचाई। कबूतर को सुरक्षित मुक्त होते देख मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली और बिजली विभाग की टीम की सराहना की।
इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ किया गया छोटा-सा प्रयास भी किसी की जान बचा सकता है।