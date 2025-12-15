कबूतर का रेस्क्यू... हाई टेंशन तारों में फंसा था पक्षी, इलाके की बिजली काटकर बचाई जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। सीहोर शहर की ब्रह्मपुरी कालोनी में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए हाई टेंशन लाइन में फंसे एक कबूतर की जान बचाई। बच्चों की पतंग के धागे में उलझकर कबूतर हाई टेंशन तारों में फंस गया था, जिससे उसकी जान पर खतरा मंडरा रहा था।