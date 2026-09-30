सीहोर का ऐतिहासिक गिनौरगढ़ किला UNESCO की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल, स्थानीय रोजगार और पर्यटन को मिलेगी रफ्तार

नवदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। जिले के ऐतिहासिक और सामरिक गौरव का प्रतीक गिनौरगढ़ का किला अब वैश्विक पटल पर चमकने जा रहा है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की सशक्त पहल और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रयासों से गिनौरगढ़ के किले को यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में शामिल कर लिया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के अंतिम चयन से पूर्व टेंटेटिव सूची में स्थान पाना एक अनिवार्य और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण है।

ऐतिहासिक उपलब्धि से आम नागरिकों में उत्साह की लहर इस ऐतिहासिक उपलब्धि से जिले के इतिहासकारों, प्रकृति प्रेमियों और आम नागरिकों में उत्साह की लहर है। सीहोर जिले की सीमा में विंध्याचल की सुरम्य पहाड़ियों व घने जंगलों के बीच 1900 फीट से अधिक ऊंची पहाड़ी पर स्थित गिनौरगढ़ का किला अद्भुत स्थापत्य कला और प्राकृतिक सुंदरता का संगम है। ऐतिहासिक रूप से यह किला गोंड राजाओं, विशेष रूप से गोंड शासक नवल शाह और रानी कमलापति के समृद्ध इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है।

इस दुर्ग की अनूठी विशेषता यह भी है कि इसे स्थानीय रूप से तोतों का किला भी कहा जाता रहा है, क्योंकि प्राचीन काल से ही यहां विभिन्न प्रजातियों के तोते बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। किले के भीतर बने प्राचीन बावड़ियां, महल के अवशेष, जल संरक्षण प्रणालियां और मजबूत सुरक्षा प्राचीर तत्कालीन उन्नत वास्तुशिल्प का जीवंत प्रमाण हैं। यूनेस्को की सूची में आने के बाद अब इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण, जीर्णोद्धार और यहां पर्यटन विकास को वैश्विक गति मिलेगी। जिले में पर्यटन और स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा स्थानीय विशेषज्ञों का मानना है कि यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में नाम आने से सीहोर जिला अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर उभरेगा। इससे न केवल शोधकर्ताओं और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, बल्कि जिले के बुनियादी ढांचे का विकास होगा और स्थानीय युवाओं के लिए गाइड, होमस्टे व परिवहन के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।