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सीहोर का ऐतिहासिक गिनौरगढ़ किला UNESCO की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल, स्थानीय रोजगार और पर्यटन को मिलेगी रफ्तार

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के ऐतिहासिक और सामरिक गौरव का प्रतीक गिनौरगढ़ का किला अब वैश्विक पटल पर चमकने जा रहा है। दरअसल किले को यूनेस्को की टेंटेटिव ...और पढ़ें

By Akash MathurEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 02:10:43 PM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 02:10:43 PM (IST)
सीहोर का ऐतिहासिक गिनौरगढ़ किला UNESCO की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल, स्थानीय रोजगार और पर्यटन को मिलेगी रफ्तार
गिनौरगढ़ का किला यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल

HighLights

  1. गिनौरगढ़ का किला यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल
  2. मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के प्रयासों से मिली अंतरराष्ट्रीय पटल पर पहचान
  3. इससे पर्यटन और रोजगार के बढ़ेंगे अवसर

नवदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। जिले के ऐतिहासिक और सामरिक गौरव का प्रतीक गिनौरगढ़ का किला अब वैश्विक पटल पर चमकने जा रहा है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की सशक्त पहल और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रयासों से गिनौरगढ़ के किले को यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में शामिल कर लिया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के अंतिम चयन से पूर्व टेंटेटिव सूची में स्थान पाना एक अनिवार्य और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण है।

ऐतिहासिक उपलब्धि से आम नागरिकों में उत्साह की लहर

इस ऐतिहासिक उपलब्धि से जिले के इतिहासकारों, प्रकृति प्रेमियों और आम नागरिकों में उत्साह की लहर है। सीहोर जिले की सीमा में विंध्याचल की सुरम्य पहाड़ियों व घने जंगलों के बीच 1900 फीट से अधिक ऊंची पहाड़ी पर स्थित गिनौरगढ़ का किला अद्भुत स्थापत्य कला और प्राकृतिक सुंदरता का संगम है। ऐतिहासिक रूप से यह किला गोंड राजाओं, विशेष रूप से गोंड शासक नवल शाह और रानी कमलापति के समृद्ध इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है।


इस दुर्ग की अनूठी विशेषता यह भी है कि इसे स्थानीय रूप से तोतों का किला भी कहा जाता रहा है, क्योंकि प्राचीन काल से ही यहां विभिन्न प्रजातियों के तोते बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। किले के भीतर बने प्राचीन बावड़ियां, महल के अवशेष, जल संरक्षण प्रणालियां और मजबूत सुरक्षा प्राचीर तत्कालीन उन्नत वास्तुशिल्प का जीवंत प्रमाण हैं। यूनेस्को की सूची में आने के बाद अब इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण, जीर्णोद्धार और यहां पर्यटन विकास को वैश्विक गति मिलेगी।

जिले में पर्यटन और स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

स्थानीय विशेषज्ञों का मानना है कि यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में नाम आने से सीहोर जिला अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर उभरेगा। इससे न केवल शोधकर्ताओं और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, बल्कि जिले के बुनियादी ढांचे का विकास होगा और स्थानीय युवाओं के लिए गाइड, होमस्टे व परिवहन के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

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प्रदेश की 4 मूर्त और 6 अमूर्त धरोहरों को मिली नई पहचान

चार मूर्त धरोहरें शामिल: मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के प्रस्ताव पर एएसआई के माध्यम से गिनौरगढ़ किले के अलावा धार की बाग गुफाओं के भित्ति चित्र, चंबल घाटी के मंदिरों का समूह (बटेश्वर, पदावली, ककरामठ) और विदिशा की उदयगिरि की गुफाओं को भी यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में स्थान मिला है। इससे पूर्व वर्ष 1998 में मांडू के स्मारक और 2014 में महेश्वर-चंदेरी के साड़ी बुनाई समूह को इस सूची में जगह मिल चुकी है।

सांस्कृतिक चेतना की प्रतीक 6 अमूर्त परंपराएं

प्रदेश की समृद्ध विरासत के तहत नर्मदा परिक्रमा, जनजातीय भगोरिया नृत्य, गोंड चित्रकला, मैहर बैंड, अगरिया समुदाय की पारंपरिक लौह गलाने की प्राचीन तकनीक और निमाड़ के विशिष्ट लोक-व्यंजनों (दाल-पानिये) को भी मध्य प्रदेश की जीवंत सांस्कृतिक धरोहर के रूप में रेखांकित किया गया है।