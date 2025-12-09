सिवनी में ट्रेनी विमान दुघर्टनाग्रस्त मामले की छानबीन करने पहुंचा डीजीसीए का तीन सदस्यीय जांच दल

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। सुकतरा हवाई पट्टी से उड़ान प्रशिक्षण के दौरान 8 दिसंबर की शाम आमगांव में दुघर्टनाग्रस्त हुए रेडबर्ड एविएशन कंपनी के दुघर्टनाग्रस्त ट्रेनी विमान मामले में 9 दिसंबर बुधवार को छानबीन करने डीजीसीए का तीन सदस्यीय जांच दल सिवनी पहुंचा। जांच दल ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही सुकतरा प्रशिक्षण केंद्र पहुंचकर पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया।

हालांकि ट्रेनी विमान दुघर्टना का वास्तविक कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। दुघर्टना के दौरान विमान चला रहे प्रशिक्षु पायलट अशोक छावा, प्रशिक्षक पायलट अजीत एंथोनी घायल है, जिनका उपचार बारापत्थर के निजी अस्पताल में चल रहा है। प्रशिक्षक के सिर तथा ट्रेनी के नाक में चोट लगने की बात सामने आई है।

लखनवाड़ा पुलिस घटना पर घायलों के बयान दर्ज करने निजी अस्पताल पहुंची थी, लेकिन दोनों के बयान दर्ज नहीं हो सके थे। घायल व ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे अन्य छात्र मूलत: कहां के रहने वाले हैं, इसकी जानकारी भी पुलिस विभाग के पास नहीं है। पुलिस को प्रारंभिक पूछताछ में कंपनी के कर्मचारियों ने बताया था कि उड़ान के दौरान विमान के इंजन का पावर जनरेट नहीं होने के कारण प्रशिक्षु विमान नीचे आने लगा था। इसी बीच एयर कंट्रोलर स्टेशन से प्रशिक्षक ने संपर्क कर प्रशिक्षु विमान को खेत में साफ्ट लैडिंग कराने की अनुमति मांगी थी, इस दौरान 33 केवी बिजली लाइनों से टकराकर सुकतरा हवाई पट्टी से लगभग 500 मीटर पहले प्रशिक्षु विमान एक खेत के पास गिरकर दुघर्टनाग्रस्त हो गया था।

जांच दल ने एकत्रित किए सैम्पल जानकारी के अनुसार तीन सदस्यीय दल ने सुबह 11 बजे सुकतरा हवाई पट्टी से घटनास्थल आमगांव पहुंचकर दुघर्टना के कारणों का पता लगाने छानबीन की।

इस दौरान दुघर्टनाग्रस्त विमान के टैंक से फ्यूल का सैम्पल लेने के अलावा विमान में एकत्रित डाटा बाक्स को रिकवर किया गया। इसमें संग्रहित जानकारी से दुघर्टना के वास्तविक कारणों का लगाने जांच की जाएगी।

दोपहर 3 बजे तक चली छानबीन के बाद देर शाम डीजीसीए का दल घटनास्थल लौट गया। इस दौरान जिले की पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद रही। अधिकारियों के अनुसार जांच पूर्ण होने के बाद ही दुघर्टना का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा। गांव में बहाल हुई बिजली आपूर्ति गौरतलब है कि शहर से 20 किमी दूर सिवनी-नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 44 में सुकतरा हवाई पट्टी (एयर स्ट्रिप) से 2 किमी दूर आमगांव के खेत में 8 दिसंबर की शाम रेडबर्ड एविएशन प्रशिक्षण कंपनी का ट्रेनी विमान 33 केवी हाई वोल्टेज लाइन से टकराकर दुघर्टनाग्रस्त हो गया। इस घटना से बिजली लाइन क्षतिग्रस्त होने से बादलपार व ग्वारी सब स्टेशन के लगभग 80 से 90 गांव में अंधेरा फैल गया था। बिजली कंपनी ने सुधार के बाद सभी गांव में आपूर्ति पुन: बहाल कर दी है। सात माह में तीसरी घटना सामने आई ग्रामीणों का आरोप है कि रहवासी क्षेत्र में ऐसी घटना होती तो कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। ग्रामीणों का आरोप है कि रेडबर्ड एविएशन कंपनी की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। इसी साल 10 जून को सुकतरा हवाई पट्टी में प्रशिक्षु विमान रन-वे से फिसलकर किनारे पलटकर दुघर्टनाग्रस्त हो गया। प्रशिक्षु विमान के रन-वे से उड़ान भरने अथवा उतारने (लैडिंग) के दौरान पलटा था यह स्पष्ट नहीं हो सका था। रेडबर्ड एविएशन कंपनी के कर्मचारियों ने किसी तरह की घटना होने तक से इंकार कर दिया था। जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारियों को रन-वे में खड़े प्रशिक्षु विमान के तेज आंधी के कारण रन-वे किनारे पलटकर दुघर्टनाग्रस्त होने जानकारी दी गई थी। बाद में डीजीसीए की टीम मौके पर जांच करने पहुंची थी।