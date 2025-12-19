तीन विमान हादसों के बाद बड़ी कार्रवाई, MP के सिवनी की सुकतरा हवाई पट्टी प्रशासन ने की सील

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी: मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर नागपुर नेशनल हाईवे के समीप स्थित सुकतरा हवाई पट्टी को जिला प्रशासन ने 18 दिसंबर, गुरुवार को सील कर दिया। यह कार्रवाई कलेक्टर के आदेश पर की गई। कुरई के प्रभारी एसडीएम विजय सेन, तहसीलदार हिमांशु कौशल, सतीश चौधरी, नायब तहसीलदार दामोदर दुबे तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री आरके हनुमंते की मौजूदगी में हवाई पट्टी को विभागीय अधिपत्य में ले लिया गया।

अनुबंध के तहत मेस्को एरो स्पेस कंपनी को दी गई इस हवाई पट्टी को सील करने के बाद प्रवेश द्वार पर लोक निर्माण विभाग द्वारा आम सूचना भी चस्पा की गई। बीते कुछ वर्षों से यहां रेडबर्ड एविएशन कंपनी द्वारा विमान उड़ान प्रशिक्षण केंद्र संचालित किया जा रहा था। अप्रैल 2025 से अब तक प्रशिक्षण उड़ानों के दौरान तीन विमान हादसे हो चुके हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए।

8 दिसंबर की शाम हुआ था बड़ा हादसा 8 दिसंबर की शाम 5.30 बजे एक प्रशिक्षु विमान 33 केवी बिजली लाइन से टकराने के बाद हवाई पट्टी से करीब 500 मीटर दूर आमगांव के खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में सवार प्रशिक्षु अशोक छावा और प्रशिक्षक अजीत एंथोनी को मामूली चोटें आईं और दोनों सुरक्षित रहे। अगले दिन भोपाल से डीजीसीए की तीन सदस्यीय टीम घटनास्थल पर पहुंची थी। टीम ने फ्यूल सैंपल लेने के साथ ही ब्लैक बॉक्स भी रिकवर किया। इससे पहले 30 मई को एक प्रशिक्षु विमान फॉल्ट लैंडिंग के चलते दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। वहीं 10 जून को एक अन्य प्रशिक्षु विमान रनवे से फिसलकर पलट गया था। इन घटनाओं के बाद लोक निर्माण विभाग की जांच में हवाई पट्टी में कई खामियां सामने आई थीं।