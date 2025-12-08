मेरी खबरें
    पड़ोसियों की धमकी से डरे परिवार ने बंद कराई बच्चे की कोचिंग, शहडोल के सोहागपुर का मामला

    By Vinod Shukla
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 06:06:42 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 06:12:43 PM (IST)
    पड़ोसियों की धमकी से डरे परिवार ने बंद कराई बच्चे की कोचिंग, शहडोल के सोहागपुर का मामला
    घर के पास डंडा लेकर खड़ा पडोसी सीसीटीवी कैमरे में कैद।साै. पीड़ित परिवार

    1. धमकी से डरे परिवार ने बंद कराई बच्चे की कोचिंग
    2. सोहागपुर थाना क्षेत्र की कृष्णा कालोनी का मामला
    3. पीडि़त बच्चे को दी गई थी जान से मारने की धमकी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। शहर के सोहागपुर थाना क्षेत्र के कृष्णा कालोनी वार्ड नंबर-एक निवासी मनोज सिंह का परिवार इन दिनों दहशत में है। परिवार ने बताया कि उनका पड़ोसी भूपेंद्र मिश्रा कई दिनों से देर रात घर के सामने लाठी-डंडा लेकर पहुंच जाता है और गाली-गलौज करते हुए पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता है। लगातार मिल रही धमकियों के कारण परिवार भयभीत है और चार दिनों से अपने 16 वर्षीय बेटे को कोचिंग नहीं भेज पा रहा है। पीड़िता पिंकी सिंह ने सोहागपुर थाने में लिखित शिकायत दी है।

    उन्होंने बताया कि भूपेंद्र मिश्रा से पहले कभी कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन वह आए दिन उनके घर के बाहर आकर हंगामा करता है। रात के समय वह लाठी-डंडा लेकर उनके घर के सामने खड़े होकर धमकाता है, जिससे पूरा परिवार मानसिक तनाव में है।


    परिवार ने सुरक्षा के लिए घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं, जिसमें बीते दिनों की घटनाएं रिकार्ड हुई हैं। ये फुटेज भी पुलिस को सौंपे गए हैं। पिंकी सिंह ने बताया कि करीब एक सप्ताह पहले आरोपित ने उनके पुत्र को रास्ते में रोककर जान से मारने की धमकी दी थी।

    इससे डरे सहमे बच्चे ने घर पहुंचकर पूरी बात बताई, जिसके बाद से माता-पिता ने उसकी सुरक्षा को देखते हुए उसे कोचिंग भेजना बंद कर दिया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

    थाना प्रभारी भूपेंद्रमणि पांडे ने बताया कि शिकायत प्राप्त होने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

