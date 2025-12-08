पड़ोसियों की धमकी से डरे परिवार ने बंद कराई बच्चे की कोचिंग, शहडोल के सोहागपुर का मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। शहर के सोहागपुर थाना क्षेत्र के कृष्णा कालोनी वार्ड नंबर-एक निवासी मनोज सिंह का परिवार इन दिनों दहशत में है। परिवार ने बताया कि उनका पड़ोसी भूपेंद्र मिश्रा कई दिनों से देर रात घर के सामने लाठी-डंडा लेकर पहुंच जाता है और गाली-गलौज करते हुए पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता है। लगातार मिल रही धमकियों के कारण परिवार भयभीत है और चार दिनों से अपने 16 वर्षीय बेटे को कोचिंग नहीं भेज पा रहा है। पीड़िता पिंकी सिंह ने सोहागपुर थाने में लिखित शिकायत दी है।

उन्होंने बताया कि भूपेंद्र मिश्रा से पहले कभी कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन वह आए दिन उनके घर के बाहर आकर हंगामा करता है। रात के समय वह लाठी-डंडा लेकर उनके घर के सामने खड़े होकर धमकाता है, जिससे पूरा परिवार मानसिक तनाव में है।