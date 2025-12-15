मेरी खबरें
    शहडोल में पार्सल गोदाम में आग से लाखों का सामान जला, अंदर रखीं थी दवाईयां और इलेक्ट्रॉनिक सामान

    By Vinod Shukla
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 10:28:08 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 10:42:18 AM (IST)
    पार्सल गोदाम में आग बुझाने की कोशिश करती पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम।

    1. करीब 30 लाख रुपये का सामान जलकर खाक हो गया
    2. 25 लाख रुपये से अधिक का माल सुरक्षित बचा लिया गया
    3. 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। संभागीय मुख्यालय के सोहागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाणगंगा मेला मैदान के पास स्थित एस.एस. पार्सल गोदाम में बीती रात अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आगजनी की इस घटना में गोदाम में रखा करीब 30 लाख रुपये का सामान जलकर खाक हो गया, जबकि पुलिस और दमकल कर्मियों की तत्परता से 25 लाख रुपये से अधिक का माल सुरक्षित बचा लिया गया।

    पुलिस के अनुसार, घटना रात लगभग 4 बजे की है। उस समय सोहागपुर पुलिस की चीता स्कॉट और मोबाइल पार्टी क्षेत्र में गश्त कर रही थी। बाणगंगा मेला मैदान के पास से गुजरते समय चीता स्कॉट में तैनात आरक्षक शशि यादव की नजर गोदाम के अंदर लगी आग पर पड़ी। उन्होंने तत्काल मोबाइल पार्टी और दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस बल और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे तथा गोदाम के शटर पर लिखे नंबर के माध्यम से गोदाम मालिक को सूचित किया गया।


    गोदाम मालिक शुभम दुबे के अनुसार, उनके गोदाम में कीमती दवाइयां, हार्डवेयर सामग्री, जूते, इलेक्ट्रॉनिक सामान और 100 से अधिक कूलर रखे हुए थे। आग इतनी भीषण थी कि गोदाम में खड़े एक कार और एक लोडर वाहन भी आंशिक रूप से जल गए। हालांकि दमकल कर्मियों और पुलिस की सूझबूझ से दोनों वाहनों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया।

    25 लाख रुपये का सामान बचाया

    करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दमकल विभाग ने बताया कि आग बुझाने के लिए चार बड़ी और एक छोटी फायर ब्रिगेड को लगाया गया था। इस दौरान पुलिस और दमकल कर्मियों के संयुक्त प्रयास से गोदाम में रखा 25 लाख रुपये से अधिक का सामान सुरक्षित निकाल लिया गया। 30 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है।

    सोहागपुर थाना प्रभारी भूपेंद्र मणि पांडे ने बताया कि पुलिस की सतर्क गश्त और दमकल कर्मियों की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। नुकसान 30 लाख के आस पास हआ है और 25 लाख का माल बचा लिया गया है।

