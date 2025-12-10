शहडोल में कड़ाके की ठंड से बचने चारपाई के नीचे रखी अंगेठी की आग से जलकर बुजुर्ग की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि,शहडोल। जिले में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही। पिछले एक सप्ताह से तापमान तेजी से गिरते हुए चार डिग्री के नीचे पहुंच गया है। ठंड से बचने के लिए आम जनजीवन अपने-अपने स्तर से प्रयास कर रहा है।ग्रामीण क्षेत्रों में आग के सहारे भी अधिकांश लोग ठंड की राते बिताते हैं। ऐसा ही करते समय एक बुजुर्ग अंगेठी की आग से जलकर मौत हो गई है।यह घटना जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के अमझेरा मौहरटोला की है।

जानकारी के अनुसार 62 वर्षीय ईश्वर दिन रैदास अपने कमरे में सो रहे थे और उसी समय अंगेठी की आग से जले है। ठंड से बचने के लिए अक्सर अपनी चारपाई के नीचे अंगेठी (गोरसी) रखकर सोया करते थे। मंगलवार रात भी उन्होंने ऐसा ही किया। रात में घर के अन्य सदस्य अपने-अपने कमरों में सो गए।

ईश्वर दिन जिस कमरे में सो रहे थे वहां कोई नहीं था। बुधवार की सुबह जब घर के लोग जागे, तो उन्होंने ईश्वर दिन के कमरे से धुआं निकल रहा था। संदेह होने पर दरवाजा खोला तो कमरा धुएं से भरा था और चारपाई व बिस्तर आग से जल चुके थे। ईश्वरदीन जलने से मौत हो चुकी थी। शव बुरी तरह आग झुलसा हुआ मिला है।

इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। जयसिंहनगर पुलिस वहां पहुंची और जांच कर रही है। थाना प्रभारी अजय बैगा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि अंगेठी लगी जिसमेें बुजुर्ग जल गए हैं। आगे अभी जांच भी की जा रही है। शव बहुत जले हुए हालत में मिला है। स्वजनों से पुछताछ की गई है और आगे भी पूछताछ की जाएगी तभी मौत के कारण पुष्टि होगी।