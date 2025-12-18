शहडोल में 'लेडी डॉन' का कहर... पड़ोसन को घर बुलाकर हाथ-पैर बांधे, फिर बच्चों के साथ मिलकर बेरहमी से पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बराछ गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपनी पड़ोसन को बहाने से घर के अंदर बुलाकर बंधक बना लिया और हाथ-पैर बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। मारपीट करने वाली महिला को इलाके में लोग 'लेडी डॉन' के नाम से जानते हैं। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बहाने से बुलाया और बना लिया बंधक पुलिस के अनुसार, 28 वर्षीय किरण तिवारी (पति देवेंद्र तिवारी) अपने घर के बाहर टहल रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाली ललिता कहार ने उसे किसी काम के बहाने अपने घर बुलाया। जैसे ही किरण घर के अंदर दाखिल हुई, ललिता ने मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। आरोप है कि ललिता ने किरण के हाथ-पैर बांध दिए और अपने पुत्र व पुत्री के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी।