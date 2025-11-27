WPL 2026: चोट से जूझ रहीं पूजा वस्त्रकार की जोरदार वापसी, MP की स्टार 85 लाख में बनीं RCB की शान

नईदुनिया प्रतिनिधि शहडोल: विमेंस प्रीमियर लीग की पहली मेगा नीलामी (Women Premier League Mega Auction 2026) गुरुवार को नई दिल्ली में हुई। इस नीलामी में मध्य प्रदेश की कुल 12 महिला खिलाड़ी शामिल हुईं। शहडोल की पूजा वस्त्रकार (Pooja Vastrakar) को RCB (रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु) ने 85 लाख रुपए में खरीदा। उनका बेस प्राइज 50 लाख था।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की आलराउंडर पूजा वस्त्रकार को RCB ने 85 लाख में अपनी टीम में शामिल किया है। वह पिछले डेढ़ साल से कंधे की चोट के कारण मैदान से दूर हैं। शहडोल निवासी पूजा वस्त्रकर 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद लगी चोट के कारण उन्हें लंबे समय तक इलाज और पुनर्वास से गुजरना पड़ा है। इसी वजह से वह अपने आधिकारिक अनुबंधों और फ्रेंचाइजी गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पाईं, जिसके चलते उन्हें WPL 2025 से बाहर रहना पड़ा।

वर्तमान में, पूजा बेंगलुरु में BCCI के सेंटर आफ एक्सीलेंस में पुनर्वास प्रक्रिया से गुजर रही हैं। उन्होंने अपनी फिटनेस पर लगातार काम किया है, ताकि जल्द मैदान पर वापसी कर सकें। उनका नाम 2026 की WPL मेगा-नीलामी की सूची में फिर से शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के शहडोल की रहने वाली पूजा वस्त्रकार भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक भरोसेमंद आलराउंडर के रूप में स्थापित हो चुकी हैं।अपनी तेज गेंदबाजी और निचले क्रम की प्रभावी बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने न केवल टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की की है, बल्कि यह भी साबित किया है कि छोटे शहर भी बड़े खिलाड़ियों को जन्म दे सकते हैं।